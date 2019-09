Recuperan auto robado en Los Andes

martes 3 de septiembre de 2019 - 11:23 a.m.

En el 2018, unos 475 vehículos fueron recuperados por la PN.

Agentes de la Policía Nacional en el distrito de San Miguelito recuperaron un vehículo en el sector de Los Andes, el mismo mantenía denuncia de robo.

La Policía recomienda a los ciudadanos no estacionar el vehículo en lugares oscuros y solitarios, cerrar bien puertas y ventanas, no dejar artículos de valor visibles y no detenerse para recoger pasajeros desconocidos.

