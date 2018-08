‘Yo quiero saber por qué me mataron a mi hija'

viernes 17 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

Leadimiro González C.

HISTORIA

La señora Meibi Yadilka Gómez tuvo que esperar más de cuatro horas sentada en la Morgue Judicial para que le entregaran el cadáver de su hija.

Hoy, familiares y amigos le darán el último adiós a Vielka Judith Gómez, de 24 años, en el cementerio de Utivé, en Pacora.

Ella fue hallada muerta al mediodía del pasado domingo en un lote baldío en el sector 3 de Génesis, corregimiento de Las Mañanitas.

La necropsia practicada determinó que Vielka había sido estrangulada.

¿Quién era Vielka?

Según su madre, Vielka trabajaba desde hacía un mes en una empresa de limpieza ubicada en Calidonia. El sábado había salido a las 5:00 de la madrugada a su trabajo, pero nunca llegó.

El domingo la encontraron muerta, tirada entre herbazales en el sector de Génesis. No tenía documentos y nadie la conocía en el lugar.

Vielka vivía con su abuela en Felipillo y era madre de dos niños, uno de 3 y otro de 2 años.

La noche del sábado, cuando Vielka no llegó a casa , ese día solo laboraba 4 horas y solía llegar temprano a casa, su abuela se preocupó. La llamaron por el teléfono celular, le enviaron mensaje y nunca contestó.

Meibi dice que estaba en el interior cuando le dijeron que su hija no aparecía y decidió viajar a Panamá para buscarla.

El domingo se quedó toda la noche esperándola y no pudo dormir. Vielka nunca llegó a casa.

La mañana del lunes se sentó a ver el noticiero y escuchó que habían hallado el cadáver de una mujer en Las Mañanitas. Meibi presintió lo peor y se puso a llorar. Llamó a su madre y le dijo.

‘¡Es ella! ¡Es ella!'

Para salir de duda se dirigió al trabajo de Vielka y allí le informaron que no acudió a trabajar.

Se acercó a la Morgue Judicial y confirmó que se trataba de Vielka.

Muchacha tranquila

‘Ella era una muchacha alegre, le gustaba bailar y no tenía problemas con nadie. Ni siquiera tenía novio y estaba sola', dijo Meibi.

La última vez que habló con ella le preguntó si andaba con alguien y le dijo que no.

‘Yo quiero saber por qué me mataron a mi hija', reclamó Meibis sosteniendo la única foto que tiene de Vielka

La dolida madre aseguró que a su hija la mataron en otro lugar y la tiraron en Las Mañanitas y para poder llevarla a esa área, cree que el homicida o los homicidas utilizaron un carro.

‘El robo no fue el móvil, porque ella no tenía plata, cobraba el martes. Yo pido justicia, que atrapen a los que me la mataron, a los que la tiraron como si fuera un perro', alegó Meibis .

Por el crimen de Vielka no hay ningún sospechoso, ningún detenido. Tampoco se maneja algún móvil. El misterio de su muerte continúa.