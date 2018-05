Pusieron a ‘Pelenchín' a inspeccionar locales

miércoles 23 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

En 2014 anunció su retiro del boxeo profesional. Su récord fue de 33 victorias y 3 derrotas

TRABAJO COMUNITARIO

El entusiasmo y calidez de las personas que aguardaban la llegada del exboxeador Celestino ‘Pelenchín' Caballero, en los predios de la oficina de Ornato y Aseo del Municipio del distrito de Colón, llenó de emoción al púgil que no pudo continuar caminando y se detuvo a saludar.

‘Pelenchín' terminará de cumplir la condena de cinco años impuesta por la comisión del delito relacionados con droga que inició el 8 de febrero de 2016 con trabajo comunitario.

‘Celestino Caballero fue condenado a 60 meses de prisión y él podía acceder a ese beneficio", recalcó Sheila Wharton, abogado del púgil.

El campeón boxístico colonense comentó que lo primero que hizo fue abrazar a sus familiares.

"Doy gracias a Dios por la oportunidad que se nos da y aprovecharla aquí en mi ciudad y no en otro lado", manifestó Celestino.

Consciente del error que cometió, expresó que como todo ser humano fue débil por la necesidad a razón de una mala administración de sus finanzas.

Aseveró que fue esto lo que lo llevó a tomar una decisión negativa por las responsabilidades y compromisos personales que afrontaba en un momento de desesperación.

‘Aquellos que se oponen son gente que no conocen a Pelenchín, la clase de ser humano que soy, me tiene sin cuidado porque Dios sabe quien soy", acotó.

Se conoció que en Ornato y Aseo le asignaron inspeccionar locales comerciales.

"Decir no a la droga es no consumir la droga; las palabras son bien dichas pero mal interpretadas, Pelenchín no vende, ni vendió droga; Pelenchín cargó eso para ganarse un dinero, no es que lo iba a vender o traficar en las calles, pero gracias a Dios esa mercancía no llegó a las calles, me agarraron y asumí mi responsabilidad como hombre", dijo el exboxeador.

El deportista cumplirá con el trabajo comunitario dos veces por semana, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía. También se conoció que estará entrenando e irá al gimnasio a ver otros prospectos.

Resumen

Parte de la confesión del boxeador, de acuerdo a una fuente oficial, fue que el 10 de marzo de 2016, se dirigió a Villa Lucre, en San Miguelito. Allí dejó estacionado el vehículo Toyota Corolla color beige, con placa AJ3359 y se fue a caminar por los alrededores.

La orden que había recibido fue que dejara el carro y se fuera, puesto que otra persona llegaría y depositaría los 10 kilos de cocaína.

Luego debía irse por el Corredor Norte hasta llegar a Colón, de allí se debía movilizar hasta el sector de 4 Altos.

Sin embargo, no pudo terminar su cometido pues fue capturado a la altura del kilómetro 10, en el Corredor Norte, mientras se dirigía a Colón.

El expúgil dijo que solo cobraría $5 mil dólares por la vuelta de llevar los 10 kilos de mercancía.

DINERO

$5

Mil dólares recibiría ‘Pelenchín' por cargar 10 kilos de droga

INGRESOS

$1

Millón de dólares, aproximadamente, fue la ganancia de Celestino en su carrera como boxeador