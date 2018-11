No pudieron librarse del delito que cometieron en el banco

jueves 15 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Leadimiro González C.

Juez de Garantías dictó detención provisional contra los cuatro aprehendidos

AUDIENCIA

A tres días del intento de robo al Banco General y homicidio del seguridad Saúl Lorenzo, la juez de Garantías Irene Cedeño, dictó detención provisional a los cuatro imputados por este delito.

La juez se basó para dar el fallo luego de escuchar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público y escuchar los alegatos de los abogados defensores. La audiencia duró aproximadamente 6 horas , donde hubo tres recesos.

La juez dispuso en su resolución que Efraín Elías Jaramillo Santamaría; David Arturo Díaz Rodríguez; Rolando Alberto Díaz Gutiérrez y Johan Alberto Bonilla Villarreal, quedaran detenidos por estar vinculados a un delito de gravedad como lo es el homicidio.

La juez dispuso que los imputados sigan presos pues el delito se cometió en un lugar público donde habían muchas personas y en el vehículo donde se dieron a la fuga (taxi) se encontraron distintas vestimentas que utilizaron en el asalto. También los autos que usaron eran robados; huyeron, fueron interceptados por la policía y dispararon contra los uniformados.

La juez añadió que en este caso faltan personas que también participaron en el hecho y no han sido ubicados y que existe el riesgo que atenten contra los testigos.

Estos individuos mantienen imputaciones por homicidio agravado; posesión de arma de fuego; asociación para delinquir y delito de robo agravado.

Pedían otra medida

Los abogados defensores de los detenidos habían solicitado a la juez medida cautelar de reporte semanal y prohibición de salida del país, alegando que sus defendidos no se conocían, no les encontraron arma de fuego y no pertenecían a ningún grupo para delinquir.

El gran ausente en esta audiencia fue Luis Enrique Martínez, quien resultó herido tras intercambiar disparos con los policías durante la persecución.

Grave

Martínez se mantiene inconsciente y en estado grave en el hospital Santo Tomás, por lo que la juez suspendió su aprehensión mientras no mejore su salud.

Tras el fallo dado por la juez de Garantías, los abogados defensores manifestaron que en los próximos días presentará sus apelaciones.

En la audiencia estuvieron presentes los familiares de los jóvenes imputados, menos los de Saúl.

El hecho

El violento episodio se produjo la tarde del lunes en la sucursal del Banco General ubicado en Campo Limbergh, Juan Díaz, cuando varios sujetos llegaron para robar.

Uno de ellos llegó en silla de ruedas y disparó contra Saúl Lorenzo. El seguridad falleció camino al hospital, sufrió un tiro en el costado derecho.

Los ladrones, que no pudieron llevarse nada del banco, huyeron en un taxi. La policía los persiguió y fueron capturados en el sector de Las 500 en San Miguelito. Dentro del vehículo encontraron vestimentas, armas de fuego y otros artículos.

PERFILES DE IMPUTADOS Efraín Jaramillo (21). Laboraba en una empresa de serigrafía. Cursó el 4 año de secundaria, reside en La Cabima y ganaba $543.00 mensual David Díaz (22). Era lava autos en Chivo Chivo. Cursó el segundo año de secundaria. Ganaba $15 dólares por día. Reside en Monte Oscuro, San Miguelito y tiene un hijo. Rolando Díaz (23). Cursó el tercer año de secundaria. Se dedicaba a cargar bultos de contenedores y ganaba $130 por quincena. Johan Villarreal( 23). Trabajaba en una empresa en Costa del Este y ganaba $700 mensuales. Vive en Los Andes, San Miguelito.