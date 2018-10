Profesora hallada muerta tenía un golpe en la cara

Se presume que haya sido víctima de un robo pues supuestamente no tenía sus pertenencias.

lunes 15 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Su hermano indicó que Verónica salió a las 12:00 medianoche del domingo de la casa de su mamá

INCERTIDUMBRE

El cuerpo sin vida de la profesora de educación física, Verónica Lynne Sánchez Centeno, de 47 años, fue encontrado tirado en El Hueco, en el barrio de Pueblo Nuevo, provincia de Chiriquí.

El hecho se registró a las 4:20 de la madrugada de ayer, cuando una ronda policial efectuaba su recorrido en el sector comercial en Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Se conoció que las unidades fueron abordados por un grupo de personas que les informaron que había una mujer tirada a orillas de la calle, a un costado de la Iglesia Adventista Casa de Redención.

Inmediatamente, los oficiales acudieron al lugar y tras verificar dieron aviso a la Cruz Roja.

Al momento que llegaron los paramédicos confirmaron el deceso de la dama.

Autoridades del Ministerio Público realizaron las debidas diligencias y se hizo el levantamiento del cadáver que fue trasladado a la Morgue Judicial de David donde se le realizará la necropsia para determinar las causas de muerte.

Desconocen a dónde iba

Cabe mencionar que al lugar de los hechos se presentó un hermano de la víctima, quien manifestó que Verónica era educadora.

Agregó que ella sufría de la tiroides y que hace dos meses había llegado de la provincia de Colón.

La docente laboraba en el centro educativo de la comunidad del 20, como maestra de educación física.

El hermano también dio a conocer a las autoridades que alrededor de las 12:00 medianoche del domingo ella llegó a la residencia de su madre en el sector de Monte Verde, minutos después salió pero no dijo a dónde se dirigía.

F uentes consultadas revelaron que un taxista acudió a la residencia del señor Jorge Sánchez, padre de la docente, a notificarle que habían encontrado una mujer muerta en Pueblo Nuevo y que presuntamente era su hija Verónica.

Se conoció que la profesora mantenía un golpe en el rostro.

Supuestamente, Verónica no tenía sus pertenencias (ni celular, ni bicicleta, ni cartera).

No se descarta que pueda tratarse de un robo, pues Verónica había cobrado su quincena el pasado martes, no obstante, esto no ha sido confirmado por las autoridades que llevan las investigaciones de la muerte violenta de la educadora.