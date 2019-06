Policía se ‘cabrea' y se atrinchera en cuartel

sábado 29 de junio de 2019 - 12:02 a.m.

Denunció que tuvo diferencias con un superior, lo degradaron y pusieron de centinela.

El cuartel de la Policía Nacional de Colón se convirtió en el centro de atención cuando a eso de las 7:25 de la mañana del viernes, desde su interior, se escucharon detonaciones causando alarma en la población.

Virgilio Alvea comentó que pasaba por el sitio cuando oyó los tiros y pensó que se trataba de una balacera entre bandas rivales de una cuadra considerada ‘área roja', pero después se percató que provenían del interior del cuartel.

El rumor de diferencias entre los uniformados se esparció debido a la cantidad de detonaciones que se oyeron en intervalos de tiempo, sin embargo, transcurrido los minutos se confirmó que se trataba de una unidad atrincherada en la armería.

Sergio Cochez, subteniente de la sección de Turismo, fue el policía que se atrincheró en la armería, exigía la presencia de los medios de comunicación para denunciar situaciones que se dan, según él, a lo interno de la institución y que violan sus derechos laborales.

Para tratar que Cochez desistiera de su acción, se presentó al lugar su esposa, pero nada pudo hacer para convencerlo que se entregara.

Al sitio también se apersonó el director de la Policía Alonso Vega Pino y por Omar Pinzón, viceministro de Seguridad.

Cochez, desde una pequeña ventana de la armería, gritaba a sus compañeros que fueran valientes e hicieran saber lo que ocurría a lo interno de la institución, pero estos se dedicaron a impedir el trabajo que hacía la prensa.

Hermano lo convenció

Gregorio Flores, hermano del uniformado, dijo que Cochez tenía 23 años de servicio en la Policía y no apadrinaba lo que hacía.

‘A mi hermano no le importó su familia, no le importó nada, él dejó todo por tratar de buscar que mejore la institución, por el respeto a su labor, a su familia, a la institución', dijo

‘El sacrificio que hacen en exponer sus vidas día y noche ante la sociedad, entonces el ve que no hay ese respaldo'.

Finalmente, Flores convenció al hermano que desistiera y Cochez fue sacado por otra puerta.

‘Todavía a la fecha no sabemos cuál fue la situación del policía. Lo importante es salvar vidas. Se llegó a una negociación, se establecieron los protocolos que establecen este tipo de actividades. Se habló con la unidad y el tema quedó con los especialistas y esperamos el informe que nos van a tener', comentó Vega Pino.

Reacciones

Para el general retirado Rubén Darío Paredes lo que sucedió en el cuartel de Colón no es más que ‘un episodio transitorio de inestabilidad emocional' del policía.

‘Yo me inclino más a esta última, no trasciende a la comunidad de que hay un trato inadecuado entre las tropas de la fuerza pública', dijo Paredes.

El exdirector de la Policía Técnica Judicial(PTJ), Jaime Jácome, dijo que lo que está sucediendo dentro de la institución es algo extraño que amerita una investigación profunda de las causas que está llevando a eso.

‘Sin duda una de las realidades es que esa filosofía de que policía investiga policía no es lo correcto, por eso siempre he abogado por la existencia de dos cuerpos separados de investigación en la Policía Nacional, que puedan hacer investigaciones científicas independientes para que no se manipule ni se oculte nada', aseguró.

‘Esto amerita una investigación y una restructuración de la Policía y de la oferta institucional frente a determinadas condiciones labores de los policías, el cumplimiento de sus derechos y la satisfacción de sus demandas', opinó por su parte el sociólogo Alexander Alleyne.

Alleyne dijo que lo que sucedió ayer en la policía de Colón ‘es la muestra de la insatisfacción y de conflictividad de una institución que está llamada a garantizar el orden social.

‘Creo que es importante que la Policía reconozca que tiene un problema que permita la participación de instituciones externas, con personal especializado, que de una manera u otra, diagnostique y diseñe modelos efectivos para garantizar la calidad de vida de estos hombres y mujeres', acotó el sociólogo.

La Policía en un comunicado aclaró que en el incidente de ayer en la armería del cuartel de Colón , no hubo heridos ni rehenes.