Se plantó y no dejó salir al ladrón

martes 25 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Este hecho fue en Bella Vista, pero este hombre jamás imaginó que una dama lo iba a someter de tal manera

DEFENSA PERSONAL

Ya ha pasado una semana desde que Roberto Morales Zuñiga intentó robar en el apartamento de la precandidata a representante por el partido Cambio Democrático Azhira Valdés.

Este hecho fue en Bella Vista, pero este hombre jamás imaginó que una dama lo iba a someter de tal manera que no pudo lograr su cometido.

Ahora, por haber caído como reincidente en un hecho delictivo, tras gozar de una medida cautelar de firmar, fue trasladado al Centro Penitenciario El Renacer, donde permanecerá 90 días, tras el hurto de unas baterías de camiones.

Relato

Fue aproximadamente a las 9:00 de la mañana del martes 18 de septiembre cuando Roberto llegó a Bella Vista con el próposito de cometer un hurto.

Escaló la pared hasta el primer piso donde estaba la terraza del apartamento de Azhira. Con una segueta rompió los hierros que protegían la ventana y se introdujo a la vivienda, abrió la puerta del cuarto de la dama quien se dio cuenta que alguien había entrado a su casa.

De inmediato buscó su arma de fuego, pero al salir de la recámara el hombre ya se había ido.

Revisó toda la residencia y vio que el hombre había entrado por la cocina. Segundos después el hombre volvió al inmueble pues se dio cuenta que no podía salir por la puerta principal del edificio pues ésta solo abre con llave.

Azhira se encontró frente a frente con Roberto, le apuntó con su arma, mientras éste permanecía parado frente a ella con un cuchillo en su mano derecha.

Ella le dijo: ‘Sal de mi casa, sal de mi casa'. El tipo intentó abalanzarse hacia ella, pero ésta se plantó en posición de defensa y le apuntó con el arma. Él supo que por allí no podría salir, así que se regresó. Comenzó a bajar por las escaleras y de repente se sentó en los escalones y trató de meterse el cuchillo entre las piernas.

Ella le dijo que mostrara el cuchillo y que lo tirara a un lado. Roberto tiró su arma de cacha naranja y siguió bajando las escaleras hasta que llegaron a la planta baja.

‘Tirate en el piso y no me mires', le dijo Azhira al delincuente.

El hombre empezó a gritar que tenía Sida, que no lo denunciara. ‘Mátame, que no me importa nada, yo tengo SIDA', repetía hasta que minutos después llegó la policía y se lo llevó.

Audiencia

En el primer acto de audiencia, en donde le imputaron cargos este hombre, consiguió una medida cautelar de reporte los días viernes de cada semana, fue liberado y 12 horas después lo capturaron hurtando baterías de unos camiones. Una juez de paz lo mandó a la cárcel.

Este jueves 27 es la audiencia de apelación por este caso, donde la afectada espera que le cambien la medida a detención provisional por el término que dure la investigación a Roberto Morales Zuñiga.