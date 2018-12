Pelao le pateó la cabeza a viejito y juez le dio calle

lunes 24 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Juez dijo que no hubo lesión, que es un acto reprochable pero que es un tema comunitario

SUERTUDO

Desde el momento en que comenzó a circular en redes sociales un video en donde un joven pateaba a un señor con discapacidad en la cabeza, la población repudió lo ocurrido y pedían cárcel para el inhumano que cometió tal acto.

Sin embargo luego de que la Policía le diera captura a este joven, quien era futbolista del Club Deportivo Universitario, resulta ser que el juez Segundo Penal de Adolescentes, Juan Eloy Vega Jaén, declaró ilegal su detención y lo dejó en libertad.

Esta audiencia se llevó a cabo el día de ayer en horas de la mañana en Plaza Edison.

Una fuente oficial indicó que por parte del Ministerio Público mencionaron el artículo 63 de la Constitución, la ley 36 de la protección de los adultos mayores; y se le argumentó al juez sobre la vulnerabilidad de la víctima frente al adolescente quien es atlético, además de joven y que lo golpeó por atrás, pero ni así el juez ponderó ninguno de estos elementos.

No hubo lesión

El Juez Vega Jaén declaró ilegal la detención señalando que existen otros mecanismos para hacer llegar a los adolescentes al Tribunal.

Agregó que en este caso en particular él no tiene competencia para conocer un caso que es competencia de los Juzgados de Niñez. Además dijo que no había delito de lesiones, que es un acto reprochable y que es un tema comunitario.

Por parte del Ministerio Público informaron que van hacer uso de todos los recursos que les permita la ley, para conseguir justicia.

Este incidente ocurrió el jueves en horas de la noche pero no fue hasta el sábado en la mañana que se viralizó la grabación.

Tras darse a conocer la noticia de que el joven quedó en libertad, los internautas se quejaron de la injusticia que se vive en el país y exigen que se tomen medidas para que el joven pague por sus actos.

Es importante mencionar que el Club Deportivo Universitario, luego que se difundiera el video en redes sociales, emitió un comunicado en donde informaron que reprochaban la actitud cometida por uno de sus jugadores y que el mismo fue expulsado de inmediato de forma indefinida.