Paramédico del 911 murió en triple colisión con volquetes

sábado 2 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

La mañana del accidente Luis se dirigía a casa a buscar a su familia para viajar a Chiriquí

LUTO

Tras nueve años de estar en la labor de atender emergencias médicas, Luis Antonio Guerra, de 47 años, perdió la vida irónicamente en un accidente de tránsito la mañana de ayer.

Eran alrededor de las 8:15 a.m., cuando su familia se encontraba en casa esperándolo, pues harían un viaje a Chiriquí, sin embargo, los minutos comenzaron a pasar y Luis no llegaba a casa. Lo llamaron y no respondía el teléfono.

Luego recibieron la amarga noticia de que había fallecido en un accidente de tránsito en la vía que conduce hacia el Puerto de Vacamonte, Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Luis iba conduciendo un vehículo taxi, marca Toyota Tercel.

Quedó atrapado

Testigos manifestaron que él disminuyó la velocidad pues la calle estaba en mal estado, allí fue que un camión articulado lo colisionó por detrás y Luis perdió el control del volante.

Por desgracia otro camión que venía saliendo de este sector lo colisionó de frente.

El golpe fue brutal, todo el motor del vehículo se removió dejando atrapado a Luis entre la carrocería retorcida.

Cerca del lugar del accidente hay un punto de paramédicos recién lanzado del Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume 911).

En cuestión de minutos llegaron a la escena, pero no pudieron hacer nada, ya que Luis Antonio había muerto.

Sus compañeros al verlo dentro del auto lo reconocieron de inmediato y dieron aviso de lo ocurrido.

Miembros del cuerpo de Bomberos acudieron a la escena para liberar el cuerpo de Luis.

Oficiales de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) y funcionarios del Ministerio Público se presentaron al lugar para realizar las debidas in vestigaciones y deslindar responsabilidades en este hecho que cobró la vida número 143 por accidentes de tránsito a nivel nacional.

Trayectoria

Luis Antonio Villarreal Guerra era Técnico de Urgencias Médicas (TUM). En octubre iba a cumplir nueve años de estar trabajando en el Sume 911.

‘Villa', como cariñosamente todos le decían, era oriundo de Puerto Armuelle, Barú, provincia de Chiriquí.

Ocupó el cargo de Supervisor Operativo y de Instructor de Vehículo de Emergencias.

Gil Fábrega, Director Ejecutivo del Sume 911, acudió al lugar y lamentó lo ocurrido. Además, destacó el aporte valioso del funcionario para la institución.

"Se nos fue un héroe salvador de vidas. Lamentamos su partida y nos unimos al dolor que embarga a sus familiares y compañeros de trabajo por su repentina partida", dijo Fábrega.

También destacó su don de gente y lo comprometido que era con la loable labor que realizaba ayudando a las personas cuyas vidas se encontraban en peligro en medio de una tragedia.

CONDUCTORES

En este hecho hay dos conductores de equipo pesado involucrados. Autoridades investigan

143

Personas han perdido la vida este año en accidentes de tránsito en Panamá