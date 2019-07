Panamá decomisa 3.989 paquetes de cocaína y detiene a 5 colombianos

domingo 28 de julio de 2019 - 2:34 p.m.

El MP señaló que "inicia una investigación tras la aprehensión de cinco ciudadanos colombianos

Las autoridades de Panamá informaron este sábado del decomiso de 3.989 paquetes de cocaína y de la aprehensión de cinco ciudadanos colombianos supuestamente vinculados con el alijo.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, el Ministerio Público de Panamá señaló que "inicia una investigación tras la aprehensión de cinco ciudadanos colombianos, los cuales arrojaron desde una lancha 161 sacos con 3.989 paquetes de posible cocaína".



La escueta información oficial indicó que la investigación está a cargo de la fiscalía de Guna Yala, una comarca indígena situada en el litoral Caribe fronterizo con Colombia, sin que se precisara la identidad de los aprehendidos.



Tampoco se precisa el peso específico del presunto alijo del alcaloide, aunque una foto de los paquetes incautados puestos ordenadamente en una base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ilustra el mensaje oficial colgado por el Ministerio Público en la red social.



El viernes, las autoridades panameñas informaron del decomiso 720 paquetes de droga en una operación en Isla Burica, Pacífico de Panamá, y que dos ciudadanos colombianos y uno ecuatoriano detenidos por el alijo llegaron a un "acuerdo de pena" con la Justicia y cumplirán más de 8 años de prisión.



En un breve comunicado, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafron) dijo ayer de que los paquetes con la sustancia ilícita, no identificada, fueron hallados en el doble fondo de una embarcación, sin precisar el peso del alijo.



La fecha en que se realizó el decomiso no es revelada, como tampoco la identidad de los tres detenidos, de los que solo se señaló que alcanzaron un "acuerdo de pena de 104 meses de prisión" con las autoridades luego de que el Ministerio Público les imputara unos cargos no precisados.



El jueves las autoridades panameñas informaron del decomiso de más de 600 kilos de drogas, cocaína y marihuana según los medios locales, en dos operaciones distintas, y de la detención de dos hombres y una mujer panameños por su supuesta vinculación con las sustancias ilegales.



Estas tres personas también llegaron a un acuerdo de pena con la Fiscalía cumplirán entre 16 y 8 años de prisión, según informó el Órgano Judicial.



Panamá, al igual que el resto de los países centroamericanos, es zona de paso de la droga que se produce en el sur del continente americano y tiene como destino Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína mundo.



En el 2017, Panamá decomisó la cifra récord de 84,6 toneladas de droga, la mayoría cocaína, mientras que en 2018 fueron al menos 73 toneladas, según datos oficiales.