Padres de Melvin sienten que no se ha hecho justicia

miércoles 18 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Leadimiro González C.

El joven que trabajaba en el TE fue asesinado a tiros en marzo

DECEPCIÓN

El chico estaba sentado en el portal de su casa conversando con su padre. Este se encontraba acostado en la hamaca. Dos personas más se encontraban con ellos.

De repente un hombre desconocido, quien traía puesto una sudadera y una gorra que le ocultaba el rostro, los sorprendió. Sacó un arma de fuego y sin cruzar una palabra apuntó hacia Melvin Castillo y le disparó varias veces.

¡Pum! ¡Pum! ¡pum! Se escuchó .

El joven, mortalmente herido, cayó al suelo. Allí quedó tendido. El atacante huyó y se perdió en la oscuridad.

Melvin recibió seis balazos. Lo llevaron al hospital Irma de Lourdes Tzanetatos donde llegó muerto.

Esperan justicia

Sucedió hace cuatro meses. La noche del pasado 20 de marzo en el sector 3 de Las Margaritas, en el distrito de Chepo, Panamá Este.

Los padres del joven asesinado, que trabajaba como chofer en el Tribunal Electoral (TE), sienten que no se ha hecho justicia.

‘No se ha hecho justicia por la muerte de mi hijo. La Fiscalía de Panamá ha venido varias veces y nos dijeron que no se ha podido detener a nadie', dice Pablo Castillo, padre de la víctima, quien amaba el fútbol.

Esa noche, recuerda Pablo, estaba conversando con Melvin, quien estaba sin camisa, porque acababa de buscar unas piedras a un vecino, cuando lo sorprendió el asesino.

‘El asesino llegó a pie, solo era u no. Cuando lo vi ya estaba encima de mi hijo, porque era de noche. Le disparó a unos 50 metros de distancia. Lo agarró desprevenido', comentó Pablo.

Zelmira Barahona, madre de Melvin, dice que deja la justicia en manos de Dios.

‘El único que puede hacer justicia es el que está allá arriba, porque la ley de Dios tarde o temprano llega'.

Esa noche ella estaba fuera de la casa y cuando llegó vio a Melvin tirado en el piso.

Tuvo altercado

Siete días antes Melvin había tenido un altercado con un grupo de personas en un local de diversión ubicado en el río Mamoní, donde había ido con unos amigos.

E se día, tras haberse tomado unos tragos, se montó al auto para dirigirse a su casa. Cuando arrancó el vehículo y retrocedió, sin querer tumbó una mesa donde estaban sentadas un grupo de personas. Uno de ellos se enfureció, se levantó, pateó la puerta del auto de Melvin y lo golpeó en la cara.

El joven reaccionó a la agresión, se bajó y se enfrascó a golpes con el atacante.

‘Después alguien se apareció con un revólver y un tipo que andaba con el agresor le agarró la mano pero el arma se disparó y lo hirió en la rodilla', cuenta Pablo.

En medio del pleito, los amigos de Melvin se metieron a defenderlo y se formó una riña.

En la pelea una persona resultó apuñalado. Más tarde se enterarían que el agresor era alguien de peso en el mundo delincuencial.

Una semana después de ese incidente, acabarían a tiros con la vida de Melvin.

¿Se equivocaron?

‘El fiscal que fue a mi casa me dijo que se equivocaron, que no estaban buscando a Melvin, sino a otra persona', dice Zelmira.

Zelmira asegura que su hijo no andaba en malos pasos, no tenía problemas con nadie, no usaba armas y era un pelao muy tratable.

‘Era el único hijo que yo tenía. Yo quiero que se haga justicia, no fue un perro que mataron, p orque hasta por un perro castigan ahora', dice Pablo mirando a la distancia.

Ambos padres, que nunca superarán la muerte violenta de su hijo, tienen la esperanza que algún día se hará justicia por el crimen.

CIFRA

6

fueron los balazos que recibió Melvin Castillo en diferentes partes del cuerpo aquella noche.