Padre de la niña que murió asfixiada en el carro no irá a prisión

domingo 25 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Leadimiro González C.

El hombre fue detenido por las autoridades policiales la tarde del jueves.

Juan Carlos Iriarte Guerra, de 36 años, no quedó detenido a pesar que le formularon cargos por homicidio culposo. Un juez de garantías ordenó, tras audiencia celebrada ayer en el Sistema Penal Acusatorio, que tendrá que reportarse los días 20 de cada mes y no podrá salir del país.

El hombre fue detenido por las autoridades policiales la tarde del jueves luego que dejara a su hija Caroline Ivonne Iriarte Escartín, de 4 años, olvidada dentro de un auto en una galera en Belén, Las Mañanitas. La menor murió asfixiada

La tragedia ocurrió el jueves cuando el padre salió de la casa con su mujer y su hija. A su pareja la dejó a las 7:40 de la mañana en la parada de Torremolinos, pero no se percató que la niña estaba en el asiento trasero. Luego se dirigió a su trabajo en Belén y a eso de las 11:00 a.m. su mujer lo llamó para preguntarle por qué no había dejado a la niña en la guardería. Minutos después, hallaron a la niña moribunda.