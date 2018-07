Ordenan detención de mayor y comisionado por fuga de israelí

También fue revocado el pago de fianza al mayor y al Comisionado policial

Un Tribunal de apelaciones revocó hoy la medida cautelar de reporte periódico y prohibición de salir del país a un mayor y un Comisionado de la Policía Nacional, y ordenó la detención y separación del cargo de ambos por la fuga de un reo israelí el pasado 14 de junio, informó el Ministerio Público (MP).

El Tribunal -integrado por los magistrados Gustavo De Gracia (presidente), Donají Arosemena y Fernando Alonzo- decidió revocar así dichas medidas cautelares dictadas por un juez de Garantías a ambos uniformados, y ordenó que sean recluidos en instalaciones distintas a centros penales.



También fue revocado el pago de fianza al mayor y al Comisionado policial.



En este mismo caso, el Tribunal confirmó las medidas cautelares de reporte los lunes de cada semana, impedimento de salida del país y separación del cargo al subdirector de un Centro Penitenciario.



A los separados, subdirector del Centro Penitenciario y Mayor de la Policía Nacional, se les investiga por evasión y falsificación de documentos, mientras que al Comisionado se le investiga por los mismos delitos antes mencionados y adicionalmente por peculado.



Es la investigación que lleva el Ministerio Público por la fuga del Centro Penitenciario de un ciudadano israelí.



La Fiscal Superior de Decisión y Litigación Temprana, Janina Muñoz de Aparicio, recabó "elementos de convicción que convencieron al Tribunal de que las medidas impuestas a los uniformados no eran las adecuadas, dados los peligros procesales y el temor de algunos testigos que ya han dado entrevistas", seña un comunicado del MP.



Se trata del director y el subdirector del Centro Penitenciario La Joyita, de donde escapó el reo, el director de Centros Penales de Pacora, un mayor, un teniente y un custodio que son los involucrados en el caso, imputados de los delitos de evasión, falsificación de documentos e infracción de los deberes de servidores públicos, y peculado, según un comunicado del Órgano Judicial (OJ) del pasado 18 de julio.



La información judicial no revela los nombres de ninguno de los imputados ni tampoco del israelí evadido, identificado por medios locales como Shy Dahan.



El comunicado del OJ indicó que "los hechos se dan el 14 de junio de 2018, con la evasión de un israelí, detenido desde el 7 de marzo de 2018 en el Centro Penitenciario La Joyita".



El reo "salía del Pabellón 6 todos los días, sin esposas, por orden del comisionado. Tampoco se cumplía con la seguridad requerida y se trasladaba hasta el puesto de Control 1, vulnerando todos los controles.



Además, "se proporcionó información falsa cuando se señaló que la fuga se dio un día después, es decir, el 15 de junio de 2018", añadió el OJ.



La Fiscalía informó el martes 17 de julio que el israelí evadido fue extraditado por España y estaba detenido "por una estafa agravada por más de medio millón" de dólares.



Las autoridades no han dado información sobre la manera en que escapó el israelí, cuya búsqueda continúa según la información disponible.



La Fiscalía dijo hoy que está desaparecido un aparato DVR que almacena las imágenes de las cámaras de seguridad del penal, donde según los indicios recabados el israelí se desplazaba sin las medidas de seguridad que se debían tomar para el traslado de los reos.