Noches de locura, pasión y muerte en el cuarto 1-A

domingo 5 de mayo de 2019 - 12:02 a.m.

La pareja se buscaba mutuamente, nunca pensaron que aquel día de amor terminara así

José Quinzada Luzcando, tenía 29 años y solo buscaba una pareja estable para formar un hogar, pero la naturaleza le había negado la dicha de tener una familia.

José y Amelia Elena González Pérez se conocieron desde muy jóvenes, muy pronto se hicieron novios y, después, marido y mujer, sin casarse.

El tiempo prosiguió su inexorable discurrir, las noches eran verdaderos hervideros de placer inmenso, locura y encanto. Pero a pesar de aquellas horas interminables, el vientre de Amelia nunca crecía.

Un día la relación amorosa entre ambos quedó rota. Ella conoció a un compañero de trabajo que siempre procuraba estar cerca para decirle lo tanto que le gustaban sus ojos, su cabello y sus labios.

Aquel día, ella se fue y, al poco tiempo, se casó con aquel hombre que la cortejaba a toda hora con sutiles versos de amor, y José también se desposó con otra mujer.

De la unión matrimonial de Amelia, surgió el fruto natural, dos niños que ella adoraba, sin embargo en el otro lado, José no tuvo ninguno con su esposa.

Amelia era una chica de 23 años, de cabello castaño claro, ojos celestes, 1.67 metros de estatura, una cintura de Milo y su cuerpo blanco con un diseño natural tan bello como la propia diosa del amor.

El reencuentro

Un día lluvioso, el 31 de octubre de 1983, a las 4:15 de la tarde, y después de cinco años, Amelia y José volvieron a verse en la parada de la Caja de Seguro Social, en la vía Transístmica, aparentemente al azar. Él la invitó a la casa número 1-A, situada en la calle B, en La Locería, y se amaron con igual intensidad que el primer día.

Ellos parecían dos enamorados de aquellos cuentos de hace siglos. Volvieron a juntarse, pero poco tiempo después insistieron en dejarse, y tan pronto como lo hacían quedaban nuevamente enlazados como dos tórtolos.

Así vivieron varios años dejándose y volviendo nuevamente, pero José no le daba ningún hijo, no era porque él no quería sino porque no podía engendrar.

El 3 febrero, en una de esas separaciones imprevistas, ella se fue a vivir con otro hombre en Alcalde Díaz, pero tan pronto como se fue, se le apareció en aquella casa José, porque él quería saber cómo le iba.

Amelia le relató a José que, con ese hombre, no sería feliz, porque solo con el trato hacia ella él había comenzado muy mal. Él (Quinzada Luzcando), le ofreció todo su apoyo y le dijo que preparara todas sus cosas porque al día siguiente, cuando aquel hombre no estuviera en casa, la iría a buscar.

La mortal gresca

El domingo 6 de marzo, José se presentó a Alcade Díaz y ayudó a Amelia a empacar todas sus cosas y a las pocas horas la trasladó a La Locería, al cuarto 1-A.

Ella entró y estuvieron conversando muy felices y desnudos, sus hijos estaban con su abuela en Arraiján.

Previamente, ella le había advertido que tenía tres meses de embarazo, pero Luzcando respondió abrazándola de nuevo y susurrándole al oído que eso no importaba, e incluso, estaba dispuesto a reconocer al pequeño, aunque no fuera de él.

En medio de la amena y fogosa charla, estalló una discusión y Amelia le recriminó entonces su esterilidad y, a eso, achacó el hecho de que nunca entre los dos pudieran tener un hijo.

José respondió que eso no importaba, porque él reconocería como suyo el niño que venía en camino, el que ella traía en sus entrañas.

En la agria discusión Amelia pasó al baño, después se vistió y tomó su cartera para irse de la casa, según dijo, porque estaba aburrida de esa mala vida, pero José se interpuso entre ella y la puerta y le dijo: ¡no te vas!

Amelia pugnó, entonces, con fuerza para salir, pero él agarró un cuchillo de la cocina para intimidarla -según dijo posteriormente- sin embargo, ella estaba irritada y fuera de sí, por lo tanto, él sacó el puñal y se lo clavó en el cuello.

Amelia se desplomó, botaba sangre en abundancia, José salió a buscar a sus familiares, regresó y llamó a las autoridades.

A las 8:30 de la noche de ese domingo, llegó el personero y agentes de la División de Homicidios del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), quienes encontraron a Amelia sobre un charco de sangre y con el cuchillo aún clavado en el cuello.

La investigación realizada por la División de Homicidios duró poco, José visiblemente arrepentido aseguró que la amaba y que en un jirón de locura y celos optó por retenerla a la fuerza.

Fue condenado a 12 años de prisión, estuvo en la cárcel Modelo, hasta el año 1989.

Los vecinos dijeron a los detectives del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) que la pareja se llevaba bien y nunca antes tuvieron problemas'.