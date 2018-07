Nemesio murió por una sortija de fantasía

Las autoridades buscan a ‘Flaco'. La madre de éste respondió que no haría comentarios y que no sabe ni tampoco quiere saber dónde está su hijo, sin embargo, dijo que tiene dos abogados

INVESTIGACIÓN

Nemesio Núñez, de 58 años, residente en la comunidad de Buenos Aires, corregimiento de Bejuco, distrito de Chame, falleció el sábado 24 de febrero de un golpe contundente en la parte posterior de la cabeza.

La fiscal de Homicidios de Panamá Oeste, Nallely Gill, confirmó a El Siglo que el presunto autor del crimen, un vecino de la víctima apodado ‘Flaco', no está detenido, sin embargo, la audiencia de imputación se realizará en los próximos días.

Gill indicó que de acuerdo al informe médico forense, la lesión en la parte posterior de la cabeza, que pudo haber causado la muerte de Nemesio, es compatible con un trauma producto de una caída estando parado.

‘Con el golpe que él se dio al caer pudo haber sido lo que le motivó la muerte, toda vez que los golpes que él, (Nemesio) tenía en el rostro producto de la riña, no fue la causa de la muerte', indicó la funcionaria investigadora.

La fiscal reveló que no fue un homicidio doloso porque no se veía la intención de matar directamente en ese momento:

‘Fueron lesiones personales que causaron la muerte a Nemesio Núñez, pero igualmente es un delito penal, y faltan pocos elementos de convicción para imputar a la persona señalada', enfatizó.

Hechos

Rufino Salas Batista es un veragüense con 40 años de vivir en Buenos Aires de Bejuco. Este vecino de la víctima indicó que alrededor de las 6:00 de la tarde del 24 de febrero llegó con sus dos hijos del río en el momento que se produjo la muerte violenta.

Salas dijo que entraron a la casa, pero de pronto se escuchó mucho alboroto afuera, su hijo salió pero ya un hombre estaba tirado en el suelo.

‘Fui, le tomé el pulso pero ya estaba muerto', narró.

¿Qué pasó?

Según una lugareña, ‘Flaco' es un hombre que se dedica a recoger objetos que los moradores botan en la basura con el propósito de darles alguna utilidad vendiéndolos por el barrio.

Leonardo Prado, otro de los vecinos y que vive exactamente frente al sitio donde ocurrió el crimen, refirió la versión real de lo ocurrido:

‘Flaco' estaba vendiendo unas sortijas de fantasía que se había encontrado en el cesto de la basura que está ubicado en la parrillada de Buenos Aires y se las quería vender a Nemesio', recordó.

‘Tengo un negocio para ti, le recomendó el ‘Flaco'.

Nemesio agarró un pequeño estuche que tenía dos sortijas que le entregó el ‘Flaco', pero él no vio el contenido, sino que se lo metió al bolsillo. Al rato, al ver ‘Flaco' que Nemesio no le iba a dar nada de dinero por las sortijas, le reclamó: ‘Nemesio, dáme mis sortijas'.

Nemesio sacó el estuche y se lo entregó , pero aparentemente el estuche se abrió dentro del bolsillo y sin darse cuenta una sortija cayó dentro del bolsillo'.

‘Flaco' -continúo Prado- le volvió a reclamar a Nemesio y le dijo que solo había una sortija en el estuche.

Nemesio le respondió en varias ocasiones que él no tenía ninguna sortija. El ‘Flaco' no le creyó.

‘Eso fue todo-dijo Prado-las sortijas estaban en una cajita y Nemesio no sabía que dentro del bolsillo se le había quedado una, él no quería esas sortijas porque no tienen ningún valor', aseguró.

Lo más triste del caso, según Prado, es que ‘Flaco' y Nemesio se conocían bien y siempre se andaban jugando,.

‘Pensamos que era relajo pero terminó en tragedia', afirmó.

Familiares lo lloran

El Siglo visitó a Karina Núñez, hija de Nemesio. Aún con el rostro acongojado recordó como un susurro lejano la voz trémula de su padre Nemesio.

Aseguró que aunque ‘Flaco' no haya querido matar a su padre, fue él quien le ocasionó la muerte.

‘Si él no le hubiese pegado, mi papá estaría vivo', dijo con voz entrecortada y sus negros ojos humedecidos por el sentimiento de dolor e impotencia.

‘Fui al siguiente día donde cayó mi papá y miré todo el lugar, pude comprobar que por ahí no hay piedras. Dos gemelas adolescentes vieron que el ‘Flaco' se agachó y recogió del suelo algo y con eso golpeó a mi papá', contó Karina.

