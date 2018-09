Dos mujeres acusan a policías por agresión en 'El Sapo'

lunes 24 de septiembre de 2018 - 8:55 p.m.

Los uniformados por su parte alegan que fueron escupidos y apedreados

DENUNCIA. Dos mujeres denunciaron ser víctimas de abuso policial, por cuatro unidades de la Cuarta Zona Policial de Chiriquí, en la Barriada 20 de diciembre, mejor conocida como 'El Sapo', mientras que las unidades policiales manifestaron que las damas las escupieron y lanzaron piedras irrespetando su autoridad.

Mirna Chávez y Lisette Salinas se presentaron la tarde del lunes al Ministerio Público para presentar la denuncia formal en contra de las cuatro unidades policiales que se encontraban de ronda en la 20 de diciembre.

“En la tarde de ayer íbamos para el cumpleaños de mi hermano, cuando 4 unidades me piden licencia, se las entregue, el policía me dijo que me bajara del vehículo que lo iba a revisar, le pregunte que, si tenía alguna orden y el policía me dijo te bajas a la buena o a la mala y como no quise bajarme, me saco del vehículo, me recostó al carro y comenzó a forcejear conmigo, seguidamente mi hija se baja, le reclama y la esposaron; mientras que mi hermana también se bajó con su hijo a reclamar y otro policía le pego con el tolete, luego llegaron los patrullas y nos llevaron detenidas, además soltaron tres tiros”, dijo Mirna.

“El problema era con mi hermana y yo me metí, al yo meterme me dio dos toletazos sin importar que estaba con mi hijo, a mí no me quisieron llevar detenida porque tenía los golpes en los muslos, exigimos se haga una investigación, quiero que paguen por lo que he sufrido” dijo Salinas.

Por su parte la policía nacional informó que las mujeres evadieron un punto de control en una barriada considerada como zona roja, posteriormente escupieron a las unidades policiales e inclusive los apedrearon, por lo que fueron remitidas a un juez de paz, en donde fueron sancionadas por alterar el orden público e irrespeto a la autoridad.