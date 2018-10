Muerte en habitación 47 fue pasional, dice Blaisdell

miércoles 3 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Leadimiro González C.

Ayer, se legalizó incautación de datos de celulares

AUDIENCIA

Hidadi Saavedra Rodríguez, de 37 años, uno de los principales implicados en la extraña muerte de Eduardo Calderón, entró la mañana del martes esposado y con un suéter amarillo a la sala 8 del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

Ayer, se realizó la audiencia de control de incautación de datos de teléfonos celulares de testigos del caso ocurrido el pasado 7 de julio en la habitación 47 del Hotel El Panamá y donde se menciona al padre David Cosca.

Tras la audiencia de control que duró, aproximadamente, una hora, la abogada Sarai Blaisdell, defensa de Valentín Calderón (testigo), dijo tajantemente que el caso está resuelto y que es pasional.

‘Este caso es pasional y se lo dice una mujer que ha estado 25 años ejerciendo el derecho penal', aseguró la letrada.

La jurista afirmó que hay pruebas y testimonios que dicen quien es el responsable de la muerte de Calderón.

‘Es que quieren buscar un chivo expiatorio, pero no lo vamos a permitir', expresó.

Sobre la audiencia de control de incautación de datos de teléfonos celulares, Blaisdell dijo que no hubo igualdad en las incautaciones, pues se aprehendieron celulares de algunas personas entrevistadas y no de otras personas.

‘Pareciera que hay un becerro de oro el cual el celular es intocable, no sé quién es. A ese celular no se le ha hecho audiencia de control de datos. La investigación debe ser objetiva, la cual hasta este momento no se está haciendo', dijo la abogada.

Marcos Manjarrez, quien trabajaba con Blaisdell, aseguró que el padre David Cosca no tiene nada que ver en la muerte de Calderón y que lo agarraron ‘en su buena fe'.

‘Ellos están investigando con un ojo abierto y el otro con un parche', dijo Manjarrez, quien pagó condena por el crimen de un sacerdote.

En la audiencia se legalizó la aprehensión de celulares de Valentín Calderón y del testigo Luis Carlos Rivera y se extrajeron conversaciones de whats Apps, mensajes de textos e imágenes que pudieran estar relacionados con el hecho.