Un menor tenía al bebé y su hermano lo entregó

sábado 29 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

El adolescente infractor fue llevado ayer a audiencia

JUSTICIA

Ayer, en una audiencia a puerta cerrada, un Juez de Garantías le formuló cargo y legalizó la aprensión al menor de edad que privó de libertad a un infante de 3 meses de nacido en el sector El Tecal de Arraiján.

La audiencia inició a las 3:00 de la tarde y terminó a las 5:00 p.m. , en el Juzgado Penal de Adolescencia del Tercer Circuito Judicial de La Chorrera.

Los cargos que se le formularon al delincuente fue delito de privación de libertad en perjuicio de un infante y delito de robo.

Culminada la audiencia, la tía del menor imputado dijo: "Mi sobrino va a coger lo suyo". Aseguró que la policía no rescató al bebé si no que ellos lo entregaron a la policía.

"La policía que no se esté tomando fotos, que ellos no rescataron al bebé. Yo lo entregué porque no estoy de acuerdo con lo que mi sobrino hizo. El va a coger lo suyo, porque tiene que pagar, todo salió bien en la audiencia", dijo la mujer.

Agregó que no se debe estar publicando fotos de sus otros sobrinos, porque, que según ella, ellos no tienen nada que ver en el asunto.

Rescate

Mediante arduas labores de negociación de la policía de Arraiján con familiares del secuestrador del menor de 3 meses, logran recuperar al bebé en el centro comercial Lupita en Vista Alegre, Arraiján.

El ministro de Seguridad, Alexis Betancourt, informó que en el sector de Vista Alegre, Arraiján, en un centro comercial, se dio con la recuperación del lactante.

Los padres del menor, acompañados de la policía de Arraiján, trasladaron al bebé a las 11:00 de la noche a una clínica privada en La Chorrera para revisión médica.

En buen estado de salud

Se informó que el niño está en buen estado se salud.

Además, el bebé fue atendido por un médico forense del Ministerio Público para su evaluación médico legal, para seguir el procedimiento de investigación por la fiscalía.

El bloque de búsqueda que inició a las 11:00 de la mañana en el Tecal, se extendió hasta el sector de Caimito y Lidice de Capira, donde detuvieron a una mujer y a un hombre que permanecían dentro de una casa de interés social. Fueron 12 horas de búsqueda.

Una fuente informó que toda la negociación inició en horas de la tarde y que la persona que se llevó al niño es un menor de edad y la hermana ni la abuela estaban de acuerdo de tener un bebé en casa, por lo que el chico dijo: ‘Si no me dan plata no lo entrego'. Esa negociación no prosperó porque no dijo la cuantía del dinero que pedía. Es ahí donde inician las conversaciones de entrega del lactante, por lo que la hermana del secuestrador negoció dar al niño en la refresquería de la panadería Lupita de Vista Alegre, con el compromiso de no ser involucrada en el delito.

Además, dijo la fuente, el que privó de libertad al infante le compró una lata de leche para alimentarlo.

A las 4:00 de la madrugada el sujeto que raptó al lactante se entregó acompañado de su abuela.

Cabe mencionar que el hombre que fue retenido junto a una mujer en el sector de El Cacao de Capira, fue liberado, pues se le comprobó que no tenía relación con el caso. La mujer se mantiene retenida.