Mató a cinco y cree en Dios

lunes 2 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Exsicario empezó en el mundo del crimen a los 12 años en Curundú. Él nos cuenta su historia. por la enfermedad

T.M. tenía 16 años cuando lo balearon por primera vez. Fue en la espalda.

Él recuerda ese día. Había ido a robar con un amigo, un comercio ubicado en Paitilla. Todo había salido bien, pero cuando se disponían a retirarse con el botín, los sorprendió el seguridad. Este sacó el arma de fuego y disparó. Una de las balas alcanzó a T.M. en la espalda. Quedó tendido en el pavimento y lo capturaron. Su compinche logró escapar. La segunda vez fue durante una balacera, un policía le disparó en el pie y en las manos.

Mató a 5

T.M. es un exsicario que mató a cinco personas, dos enemigos y tres personas inocentes.

Estuvo preso por 13 años y ahora dice que encontró a Dios y asegura haber cambiado, que ya no mataría a nadie.

El hombre está sentado frente a mí en una de las bancas del Parque Porras, Calidonia. Viste suéter con rayas azules, blancas y gris.

Lo contacté a través de un amigo para que me contara su historia.

La gente pasa frente a nosotros. Nadie se imagina que el ex matón alguna vez haló el gatillo de un revólver y acabó con la vida de varias personas.

El hombre no sonríe. Tampoco me mira directamente a los ojos. Observa un punto lejano del parque. Tiene la piel trigueña y 32 años.

-Yo empecé en el mundo de la delincuencia a los 12 años- confiesa.

Relata que escapó de la casa por problemas familiares y se metió en la pandilla ‘Los Niños de la Tumba Fría' (LNTF).

Allí, alentado por los otros miembros, comenzó a consumir marihuana, a robar, a hurtar hasta que cometió su primer asesinato.

Fue en el año 2004. Ese día fue a ‘gatear' a su enemigo. Lo recuerda así:

-Fue a las 4:00 de la tarde. El tipo estaba jugando fútbol y el balón se le fue y cayó al río. Yo estaba escondido en el monte y cuando lo vi le disparé en el pecho. Fueron más de 6 disparos, quedó muerto allí- cuenta.

Al día siguiente lo ‘sapearon' y lo agarraron.

Desde entonces estuvo entrando y saliendo del Centro de Cumplimiento de Menores, de donde se escapaba y luego lo recapturaban. Lo mismo hizo cuando lo metieron en el Centro El Renacer y en La Joya.

Este año salió de prisión. Le faltan dos años y paga haciendo trabajo comunitario en Curundú, donde nació y se crió.

Después de ese primer crimen cometió tres más. Mató a un seguridad para despojarlo de un arma de fuego y dos más por encargo. Le pagaron 2 mil dólares.

-¿Qué sentiste cuando cometiste tu primer crimen?

-Al principio sentí temor, porque yo no soy nadie para quitarle la vida a otra persona, pero el segundo y el tercero fue ron más fáciles- dice.

-¿Remordimientos?

-Sí. Me despertaba todas las noche con pesadillas.

La primera vez que tuvo un arma de fuego en las manos fue a los 13 años y sintió que nadie le podía hacer nada, que tenía poder.

Infancia

La infancia de T.M. no fue nada fácil. Creció en el corregimiento de Curundú, cuando ese sector era considerada zona roja.

No conoció a su padre, su mamá lo crió y él se convirtió en el hombre de la casa y se metió a la pandilla.

-Pensé que meterme a la pandilla iba a ser fácil, que todo era bonito, pero cuando caí en la cárcel vi la realidad. La cárcel es dura. No se lo recomiendo a los jóvenes, por eso les digo que no caigan en la delincuencia- advierte el exdelincuente.

Conoció a Dios

Él no tiene trabajo. Vive de lo que le proporciona su familia. Tiene una mujer y un hijo. No quiere que su pequeño sea igual a él. Sueña con verlo crecer y que sea alguien en la vida.

-Salí de la cárcel y no tengo nada. Ni trabajo ni casa. Apenas estoy construyendo una familia-dice.

Cuando le pregunto si teme a la muerte, responde sin dudar:

-¡Claro!, nadie se quiere morir.

Antes de despedirme de él le pregunto si volvería a matar.

-No, no me atrevería, no quiero que me maten, ahora ando con Dios.

