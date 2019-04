Matan a humilde joven de tres disparos en el taxi que alquilaba

jueves 11 de abril de 2019 - 12:01 a.m.

Vecinos del sector han bautizado al corredor de los pobres como el corredor de la muerte

Rodrigo Alberto Caballero Urriola, de 26 años, alquilaba un taxi en 40 dólares diarios, para mantener a su esposa y a sus hijos (una niña de cinco años y un varoncito de dos). Por desgracia, cerca de la media noche del martes, desconocidos lo mataron de tres disparos.

El suceso

El señor Rodrigo Caballero, padre de la víctima, reveló a El Siglo que su hijo salió a las 8:00 de la noche a trabajar en el taxi por el cual tenía que pagar $40.00 diarios, pues él era el sustento de su hogar.

Aseguró que fue alrededor de las 11:00 de la noche del martes cuando funcionarios llamaron para informarles que dentro de un taxi en el ‘Corredor de los Pobres' había un cuerpo sin vida y entre las pertenencias estaban los documentos de identidad de la víctima.

Don Rodrigo indicó que su hijo manejaba por ratos durante el día dos o tres horas y regresaba al caer la tarde a descansar para retomar la faena y regresar en la madrugada.

¿Qué ocurrió?

El angustiado padre sostuvo que Rodrigo Alberto era un joven trabajador, no se metía en problemas con nadie. Agregó que no cree que el motivo de su muerte haya sido el robo, porque tenía todas sus pertenencias consigo, incluyendo el dinero de su trabajo.

Aunque la fiscalía no le ha dado mayores detalles sobre el caso, fue después de lo ocurrido que ha escuchado que su hijo tuvo una discusión con unos tipos en El Poderoso de Torrijos- Carter. ‘Pero él no me había dicho que tenía problemas con nadie', recalcó.

El taxi, un Kia Picanto con placa 8-RI-12013, fue encontrado en un sitio oscuro y solitario del Corredor de los Pobres con el cuerpo de Rodrigo en el volante y tres impactos de bala en la parte trasera de la cabeza.

En Villa Milagro, sector de Nueva Libia, los vecinos están tristes por el homicidio de este joven, quien casualmente era el vecino de enfrente de Katherine Pérez, la joven quien murió ahorcada por su exnovio, el pasado 26 de marzo.

Rodrigo trabajaba fuertemente para mantener a su esposa y sus dos hijos de cinco y dos años.

Salió de su casa a las 8:00 de la noche del martes para ir a laborar, pero no regresó debido a que truncaron su vida a punta de plomo