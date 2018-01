La masacre de San Antonio de La Chorrera

sábado 20 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

El 12 de septiembre de 2014, 4 miembros de una familia, incluyendo niños, fueron asesinados

CRÍMENES DEL PASADO

Han pasado tres años y cuatro meses del horrendo crimen, y los familiares aún no han logrado olvidar esa pesadilla.

En el crimen múltiple perdieron la vida Yaiquiribeth Quintana Córdoba, de 26 años, su hija de 4 años, un hermano menor de Yiquiribeth, de 9 y su esposo, Roberto Acosta, alias ‘Zanahoria', de 27 años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 de la noche del viernes 12 de septiembre del año 2014 cuando sujetos que se movilizaban en un auto negro y en un panel blanco, armados con un fusil AK47 y una pistola 9 milímetros, llegaron al multifamiliar ubicado en la barriada San Antonio, en La Chorrera, y dispararon a mansalva contra la familia.

Tras cometer el crimen los asesinos escaparon en un taxi que los esperaba.

No oyeron súplicas

Vielka Córdoba, madre de Yaiquiribeth y su hermano menor de 9 años, relató que ellos (las víctimas), se encontraban en la parte baja del edificio departiendo en familia tranquilamente.

Cuando ya se retiraban a su apartamento, un vecino que cuidaba a la bebé de la pareja, que ya estaba dormida, se la entregó a su madre minutos antes de la masacre.

Vielka recuerda que varias personas que estaban presentes en la escena al momento de la matanza le gritaron a los agresores:

‘¡A los niños no! ¡A los niños no!', pero no se conmovieron ante las súplicas.

Inocentes

‘Mis hijos eran inocentes, nunca estuvieron involucrados en nada ilícito. Mi yerno Roberto trabajaba como supervisor del Mercado de Abastos en el Municipio de Panamá, le decíamos ‘Zanahoria' de cariño porque tenía los cabellos anaranjados y mi hija se graduó de bachiller, también trabajaba pero desde que había nacido su niña se dedicó a los quehaceres del hogar', afirmó Vielka.

Con apacible y dolorosa melancolía reflejada en el rostro, la angustiada madre aseguró:

‘Que le pregunten a ‘Chocapín' por qué hizo eso...'

¿Equivocación?

Aparentemente el homicidio ocurrió de forma equivocada, pues era evidente que había una enemistad entre el sujeto conocido como ‘Chocapín' y ‘Zanahoria'.

Esa rivalidad recrudeció cuando ‘Zanahoria' se hizo amigo de un enemigo de ‘Chocapín', conocido como ‘Landy'.

Se presume que ‘Chocapín' y sus pistoleros iban a derribar a ‘Landy' y a otros integrantes de la pandilla ‘Calor Calor', de acuerdo a datos recabados en las investigaciones.

5 detenidos

Tras el crimen un operativo de búsqueda que involucró a unos 200 policías se activó y se capturó a 5 de 8 implicados en la ejecución, entre ellos dos menores, que fueron aprehendidos en La Mitra, La Milagrosa y Puerto Caimito.

Todos pertencían a la banda Bagdad. Están tras las rejas pagando por el crimen de la familia.