Madre de oficial que se quitó la vida dice que su hijo le dijo que no se mataría

martes 28 de agosto de 2018 - 10:34 a.m.

El oficial ingresó al baño y minutos después se escuchó una detonación

La inesperada muerte del agente de la Unidad Preventiva Comunitaria (UPC), Maswel Ramos, en el baño de un minisúper en el sector de Veranillo, distrito de San Miguelito, sigue bajo investigación de las autoridades panameñas.

No obstante, la madre del joven oficial, Josefa Medina, quien aún no comprende por qué su hijo se quitó la vida, solicitó que se respete su dolor y que se sepa lo que ocurrió.

Medina contó que Ramos era un muchacho sano, no consumía alcohol y que era un gran deportista.

Expresó que la última vez que vio a su hijo, él le dijo: "mamá yo no me voy a matar por ninguna mujer". De allí 'no se si se deprimió, si recibió una llamada o un mensaje que lo puso mal'.

La señora dijo en Telemetro que el joven tenia ciertos sentimientos por una muchacha, pero que no era nada formal. El agente vivía aún en casa de su progenitora.

"Todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación está bajo investigación. Se sabe que mi hijo pidió el baño y que presuntamente se dio un tiró”, acotó.

De acuerdo con una fuente oficial, Ramos, de 21 años, se mantenía realizando el pasado 19 de agosto, una ronda regular junto a otros compañeros, iniciando la jornada del día.

Al momento que llegan al minisúper Resplandecer, Maswell le pidió al dueño del local que le permitiera pasar al baño.

El oficial ingresó al baño y minutos después se escuchó una detonación, sus compañeros corrieron a ver que había ocurrido y lo encontraron tendido en el suelo.