Machismo y despecho entre las causas de femicidios

jueves 9 de mayo de 2019 - 12:02 a.m.

‘muchos hombres consideran a la mujer objeto de su propiedad', Álvarez

El lunes y martes de esta semana fueron dos días sangrientos, ya que dos mujeres fueron asesinadas por sus esposos y expareja respectivamente.

El lunes en Penonomé Belkis Aidé Trujillo González, de 28 años, murió a manos de su pareja, quien luego de cometer el atroz crimen se quitó la vida. El martes, Evelyn Morales, de 24 años, falleció de varias puñaladas ocasionadas por su expareja.

El asesino fue capturado en casa de familiares, en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, lo noche del martes.

De acuerdo con cifras de El Siglo, son 9 los femicidios que se han registrado solo hasta el mes de abril de 2019 y 2 en el mes de mayo.

Para el criminólogo Marco Aurelio Álvarez, detrás de los femicidios subyace el exagerado machismo de muchos hombres que en la mayoría de los casos piensan que la mujer es un objeto de su propiedad.

‘El femicidio es un crimen de género contra la mujer, provocado muchas veces por el hecho de que el hombre la pierde, por infidelidad o cualquier otra causa, él entra en un duelo que le es difícil de aceptar y es entonces cuando arremete contra ella', aseguró Álvarez.

Este tipo de asesinato está inmerso en una nube de odio e ira contra la mujer, quien en la mayoría de los casos está indefensa ante el agresor, ya que no cuenta que llegue a acabar con su vida.

Pero Álvarez concluye que ‘en estos casos las boletas de alejamiento no protegen a las víctimas y dejan indefensa a las mujeres porque no les garantiza su seguridad y, los hombres que cometen tales atrocidades suelen invocar la defensa del honor para no ser imputados', aclaró.

También juega un papel importante en el comportamiento agresivo de los hombres y en algunos casos en las propias mujeres, el despecho por la pérdida de la seguridad de sexo y cariño de aquella persona a quien se ha acostumbrado a poseer.

El hombre queda con la razón obnubilada y busca descargar la ira que lleva por dentro contra su mujer, el amor se convierte en desprecio brutal y entra en juego el factor venganza: (si no es para mí, no es para nadie), siendo esta la causal de los crímenes.

Condenas

Según el Ministerio Público, en los primeros tres meses del presente año 2019, 116 personas han sido condenadas a nivel nacional por los delitos de violencia doméstica, contra la familia y maltrato de niños y adolescentes.

De estos casos, 105 condenas fueron por violencia doméstica y 9 por maltrato al menor.

Kathya Meléndez, fiscal Superior de Familia, aseguró que el Ministerio Público mantiene una campaña de prevención para tratar de minimizar la violencia doméstica.

‘En las redes sociales estamos promoviendo que las personas que son víctimas o conoce de algún caso lo denuncie. La afectada no debe quedarse callada, igualmente si se trata de un hombre, debe recordar siempre que estamos para perseguir el delito', concluyó Meléndez.

Una deficiente formación de valores morales, una baja autoestima y poca espiritualidad, son algunas de las causas de una conducta posesiva y violenta.