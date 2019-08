Le dio machete al perro del vecino

viernes 2 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

El can herido logró escapar del hombre que intentaba causarle más heridas para matarlo

Maltrato Otro caso de maltrato animal fue denunciado por una residente de Elisa Chiari, en el corregimiento de David, provincia de Chiriquí. La señora Reyna Alvarado denunció que su vecino, se metió a su propiedad y macheteó a su perro Kayser.

El can herido logró escapar del hombre que intentaba causarle más heridas para matarlo. ‘Vamos a presentar las denuncias, parar que el hecho sea investigado y castigado, porque esto no puede quedar así', aseveró la dueña del can. Casos similares en la provincia se han reportado en las comunidades de Loma Colorada, David Este y Pedregal de David.