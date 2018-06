Luis murió para salvar a su familia

martes 26 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Familiares lo recuerdan como un hombre tranquilo, trabajador y muy querido en el barrio

Seguimiento. Hoy serán las honras fúnebres de Luis Carlos Fuentes, transportista que murió electrocutado el sábado en Bello Horizonte, en el Coco de La Chorrera.

En su casa, aún sin luz eléctrica, se podía sentir el olor a quemado y ver la paredilla donde estaban los medidores chamuscados.

Carlos Fuentes Valderrama, padre del finado, aún guarda en su mente el trágico día.

‘El murió por salvar a su familia, ya que todos los artefactos eléctricos estaban estallando. Aquel día solo lo vi con su pequeña hija en los brazos por lo que logré quitársela, cuando tomé la niña aún mi hijo estaba con vida, es un dolor para toda la familia, el no merecía morir de esta forma', dijo sumido en la tristeza.

SILENCIO

Valderrama denunció que la empresa de electrificación ‘no ha dicho nada sobre esto'.

Lilia de Fuentes, madre de Luis, estaba sentada en una silla de plástico en el patio de la casa mirando la foto de su hijo que conserva en su teléfono celular.

ANHELO

‘Su sueño era echar a sus hijas para delante en los estudios, la mañana del viernes me dijo que iba a la ciudad a comprar una pieza para reparar el carro, me dijo por teléfono que se había ido a comer con unos amigos, una de sus hijas me dijo: ‘abuela, mi papá está bien contento. Me dijo que íbamos a echar para adelante, que iba a trabajar duro, para nosotros', dijo la madre.

Personal del Ministerio Público y los bomberos se encuentran investigando el caso para aclarar qué produjo el accidente.

SEPELIO

11:00

de la mañana de hoy se realizarán las honras fúnebres de Luis Carlos Fuentes.