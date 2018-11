Se llevaron más de $2 mil de recaudaciones de la iglesia

martes 27 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Se conoció que los maleantes se llevaron $2 mil 500 dólares en efectivo, además de un televisor, dos computadoras y una tablet

Inseguridad. Consternados quedaron los feligreses de la iglesia San Martín de Porres del sector de Miraflores de Penonomé, provincia de Coclé, tras el hurto perpetrado a esta parroquia.

Se conoció que los maleantes se llevaron $2 mil 500 dólares en efectivo, además de un televisor, dos computadoras y una tablet.

El dinero era producto de una recaudación entre los asistentes y apoyos a la parroquia, que se había realizado el pasado domingo.

Feligreses se dieron cuenta de lo ocurrido en horas de la mañana del lunes y dieron parte a las autoridades.

Indicaron que los ladrones ingresaron por el techo para violar la cerradura del sitio donde se mantenían los artículos hurtados y el dinero.

Se presume que los implicados en este hecho son de sectores aledaños y que aprovecharon la oscuridad de la noche para cometer sus fechorías.

Los feligreses indicaron que es una vergüenza lo que está ocurriendo en la sociedad, pues ya la gente no siente temor a Dios, pero exclamaron que si las autoridades los ubican, esperan que el Sistema Penal Acusatorio no los deje en libertad para que no vuelvan a delinquir como es la costumbre de quienes cometen este tipo de delitos.