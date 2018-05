Kippsia asegura que actuó en legítima defensa contra su ex

martes 1 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

Justicia. ‘Soy inocente de los hechos por los cuales se me ha condenado, en el juicio en donde mi declaración tal vez no fue valorada, aquí soy yo la víctima y espero que el Tribunal Superior haga justicia', así se refirió Kippsa Arcia, quien fue condenada por el delito de violencia doméstica, en perjuicio de su expareja

Kippsa reapareció y rompió el silen cio, acompañada de su abogado, de la presidente del Comité Nacional contra la Violencia de la Mujer (CONVIMU) Liriola Leoteau y de un grupo de vecinos, amigos y familiares quienes pidieron justicia.

Los hechos se dieron el 14 de abril de 2015 en horas de la noche dentro del cuarto de la residencia de la pareja, cuando la mujer le da un gaznatón (cachetada) y latigazos con un cable en la espalda y brazo de la víctima, ocasionándole lesiones en su cuerpo", indicó el Órgano Judicial en una nota de prensa.

FUE EN DEFENSA PROPIA

Por su parte, Enrique Domínguez Hurtado, abogado de Kippsa explicó que se presentó un recurso de anulación en contra de la sentencia condenatoria y espera que se haga una valoración objetiva en base a los principios de equidad, justicia y se pueda revertir este fallo condenatorio que ha sido injusto.

‘Mi representada es absolutamente inocente de los hechos por los cuales fue condenada, hay ocho pruebas públicas que constan en el Ministerio Público y que por alguna razón no fueron incorporadas. Mi defendida actuó ante un agresión que se dio en la intimidad del hogar por los cual los elementos de legítima defensa se dieron', destacó el abogado.

Liriola Leoteau, presidenta del CONVIMU, dijo que han insistido en que los administradores de justicia deben se formados con perspectiva de género para que los resultados de sus fallos no sean sesgados y además espera que el Tribunal Superior vea, exactamente, lo que ocurrió porque no puede ser que las mujeres en Panamá por cada golpe tengan que abrir una carpetilla y no se vean cuando las partes son las mismas.