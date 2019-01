Joven visitaba a la tía y halló la muerte en el río

domingo 20 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

Familiares le habían dicho que no tenía permiso para ir a bañarse y desobedeció.

INFORTUNIO

Un menor de 13 años perdió la vida cuando se ahogó en el río El Chorro de Nuevo Emperador de Arraiján la tarde del sábado.

Testigos contaron que el muchacho estaba visitando a su tía y salió con otros menores a bañarse al mencionado río.

‘Le habíamos dicho que no fuera a ese lugar, ya que no tenía permiso de la mamá, pero al parecer no hizo caso y se fue con sus primos más pequeños', contó una tía del chico.

Uno de los pelaítos que andaba con el joven que murió narró que le dijo a su primo que no se tirara al agua si no lo conocía.

"Yo le dije que no se tirara, él se tiró de pecho y vi que se estaba ahogando. Traté de ayudarlo pero no pude" dijo con tristeza.

Se pudo conocer que el joven residía en El Tecal de Arraiján.

Al lugar llegaron policías de menores y funcionarios del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y trasladarlo a la Morgue Judicial de Panamá Oeste.