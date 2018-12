Joven patea en la cabeza en un anciano. Pasó en Proyecto Curundú

sábado 22 de diciembre de 2018 - 2:29 p.m.

La indignante escena es presenciada por otras personas más que no parecen sorprenderse con el acto

Hace pocas horas se hizo viral un video que evidencia como un joven. sin ningún remordimiento, decide patear en la cabeza a un anciano que iba caminando con bastón, frente a él.

La indignante escena es presenciada por otras personas más que no parecen sorprenderse con el acto. No obstante, se escucha como uno de los chicos que iba con el agresor dijo "No, deja la maldad", en tanto quien filmaba soltaba carcajadas.

El anciano cayó inmediatamente al piso sin ser socorrido. Se desconoce el estado de salud del señor. Por el momento se dio a conocer que las autoridades investigan este hecho, en donde el agresor está plenamente identificado.