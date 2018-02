Joven acusa a policía de abuso y corrupción

sábado 24 de febrero de 2018 - 12:01 a.m.

Todo eso lo cuenta la joven Ana Laura Fernández Clop, de 26 años, en dos videos que circulan por las redes sociales

HISTORIA

Ella asegura que hay corrupción y abuso de poder en la Policía y que se encuentra detenida en el Centro Femenino de Rehabilitación por una injusticia. Acusa a un comisionado de haberla encerrado por defenderse de una agresión física con su hijo.

En el video Ana, madre de un niño de cinco años, visiblemente afectada, narra el calvario que vive desde hace cuatro años desde que tuvo problemas con una vecina.

‘Estoy haciendo este video porque ya no encuentro más recursos para salir de este problema', dice Ana llorando.

Pesadilla

La pesadilla de esta joven inició el 14 de diciembre de 2014 cuando se encontraba en su residencia en la barrida San Antonio, en el corregimiento de San Miguelito.

Ese día, en la noche, tuvo un altercado con la vecina del frente. El motivo: su padre había estacionado su vehículo en una isleta ubicada frente a la casa de la familia Arosemena y eso molestó a la mencionada familia y uno de ellos empezó a golpear el auto de su padre.

Ella le respondió que la isleta no eran de ellos y que el auto del papá no obstruía la entrada a la casa. ‘En ese momento bajó del auto la nieta de la señora, de 13 años, y me amenazó que me iba a pegar', asegura Ana.

Ella le respondió y allí fue cuando la menor y la abuela la agredieron a pesar de que tenía a su hijo en brazos.

Cuenta que trató de defenderse, pero le fue imposible, hasta que fue rescatada por su esposo.

Ana dice que pensó que todo había terminado allí, pero siete minutos más tarde llegaron tres patrullas y el comisionado de la subestación de Brisas del Golf, Roberto Castillo, se llevó detenido a su esposo. ‘Ese día conocí al comisionado Castillo, porque es familiar de la vecina', dijo Ana.

Ana asegura que su esposo nunca le puso un dedo ni a la menor ni a la abuela.

Amenazas

Desde entonces, cuenta la chica , recibió constantes visitas de policías y amenazas de parte del comisionado. ‘Puse la denuncia en la DRP de la Policía, pero nunca hicieron nada', dice la joven.

En marzo de 2015 la Policía de Brisas del Golf realizó un allanamiento en su residencia con la excusa de que tenían arma de fuego. En agosto de 2016 le informaron que tenía condena de dos meses a dos años de prisión. El 8 de febrero de 2017, mediante el oficio de captura N. 102, emitido por la Juez Ira Municipal Ramo Penal del 2do. Circuito Judicial de Panamá, la Policía llegó a su residencia para aprehenderla.

Se negó a salir de su casa, se fue a donde una vecina y allí entró la Policía, la golpearon, la patearon y la apresaron.

Desde entonces ella está en la cárcel y lejos de su hijo. ‘Yo necesito ver a mi hijo y que se haga justicia', alega Ana.

Versión de la Policía

Una fuente Policial, que pidió no ser nombrada, aseguró que todo se realizó dentro del marco de la legalidad competente y se puso a orden del Sistema Penitenciaro. ‘Ella agredió con su esposo a unos vecinos, una niña y a su abuela que tenía cáncer'.

El abuelo del hijo de Ana, Pedro Fernández, argumentó que dónde quedó la ley para su nieto, que también fue agredido.

Según la fuente de la Policía, hay un fallo de las autoridades judiciales y fiscales fundamentados en derecho y justicia.

Audiencia

La audiencia para este caso se realizará el próximo 5 de marzo a las 2:00 de la tarde.

Familiares pidieron a jueces de cumplimiento adelantar la fecha, pues Ana está enferma.