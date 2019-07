Investigan a cinco por crimen de Emilson

miércoles 10 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Leadimiro González C.

El joven fue hallado muerto con varios golpes en la cabeza en su casa el 30 de junio

Cinco personas se encuentran bajo investigación por la muerte del joven Emilson Ortega, quien fue hallado sin vida con varios golpes en la cabeza en su residencia, ubicada en la barriada La Esmeralda, en Santiago de Veraguas, el pasado domingo 30 de junio.

Una fuente que maneja el caso dijo a El Siglo que el Ministerio Público investiga el homicidio doloso, que aparentemente se produjo por violencia doméstica, la cual presuntamente fue motivada por la mudanza de su expareja al momento de ingresar al lugar donde convivieron juntos por mucho tiempo.

En ese momento, ella estaba con 3 extraños dentro de la habitación sin ninguna orden judicial de su expareja.

‘Hasta el momento no hay nadie detenido por este caso, porque las autoridades están confundidas con la violencia doméstica y el homicidio', contó la fuente que conoce el caso.

¿Qué pasó?

La tragedia se desató la tarde del 28 de junio cuando la expareja de Emilson contrató a tres hombres para que la ayudaran a mudarse de la casa donde vivía con su excónyuge. La pareja había convivido por cerca de 3 años y tenían un mes de haberse separado por mutuo acuerdo, pues habían surgido diferencias entre ambos.

Esa tarde, la exmujer logró sacar los primeros muebles sin la presencia de Emilson, pero cuando regresaron para llevarse las últimas cosas, apareció el muchacho y al ver desconocidos en su casa sin su permiso se molestó.

Aparentemente Emilson se subió al cielo raso y sacó una pistola pelex y amenazó a los invasores para que se retiraran de la casa. Esto originó una fuerte discusión con su pareja y él forcejeó con ella.

Uno de los hombres contratados para la mudanza buscó una madera que sostiene la cama y le propinó varios golpes en la cabeza a Emilson. El joven quedó aturdido y aprovecharon para salir de la vivienda llevándose la pistola.

No fue hasta la mañana del sábado que los compañeros de Emilson, al notar que no había llegado a su trabajo (laboraba de chofer) lo buscaron a su casa, tocaron la puerta insistentemente, pero al ver que no abría, se retiraron.

La mañana del domingo, su padrastro, preocupado por el paradero del hijastro llegó a la vivienda y tocó la puerta. Al ver que nadie respondía sacó una paleta de vidrio de la ventana y vio el cuerpo a orilla de la cama. Su hijastro estaba sentado de espalda a la pared en un charco de sangre. De inmediato llamó a las autoridades correspondientes y de esa forma se percataron que Emilson estaba sin signos vitales.

Justicia

Rubén Darío Ortega, padre de Emilson, dijo que quiere que se haga justicia.

‘Yo quiero que se esclarezca la muerte de mi hijo, su muerte no puede quedar impune, porque tenía muchos golpes en la cabeza'.

Ortega aseguró que su hijo era una persona tranquila y que no tenía problemas con nadie.

La fuente que conoce del caso, informa que el Ministerio Público (MP), práctica todas las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen sangriento.

El pasado 3 de julio, familiares y amigos despidieron los restos de Emilson en la comunidad de Atalaya, donde recibió cristiana sepultura.

Las autoridades competentes analizan video de la cámara de un local comerecial, donde los sospechosos llegaron con la pistola pelex