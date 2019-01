Investigan ataque a ‘Rina' en Gualaca

martes 8 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

Perrita de 8 años se perdió el 31 de diciembre, apareció el 3 de enero con sus ojos quemados. No saben qué le pasó.

MALDAD

Una investigación de oficio inició la Personería Municipal del distrito de Gualaca del Ministerio Público, por el ataque perpetrado en perjuicio de una perrita de nombre ‘Rina', de 8 años, la que aparentemente fue víctima de fuegos artificiales.

‘No sabemos quién fue, porque no tengo pruebas, solamente sé que el animal llegó lesionado. En este caso las personas hacen eso pero no puedo acusar a nadie, porque muchos vecinos queman bombitas', dijo Arenio González Chavarría, dueño del can.

‘Esto lo pudieron haber hecho personas mal intencionadas, no sé quién lo hizo, no puedo acusar a nadie directamente', alegó.

El día 31 de diciembre ‘Rina' desapareció y sus propietarios la buscaron, pero no la encontraron. Regresó el 3 de enero pero con los ojos dañados.

‘La atendimos, le dimos medicamentos y gracias a Dios está viva', expresó Chavarría.

‘Según información brindada y recabada en la investigación se manifiesta que posiblemente el animal pudo ser víctima de estallidos por cohetes o bombitas o que también pudo ser un ataque animal', dijo la personera de Gualaca, María Eugenia Batista.

La personera aseguró que de comprobarse el ataque en contra de la perrita, la sanción sería en días multas.

El Código Penal del país tipifica en su título XIII, capítulo IV, artículo 421, los delitos en contra de animales domésticos lo cual implica sanciones en días multas.