Inició juicio a sargento que disparó a dos

sábado 8 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Dicha audiencia avanzó con el llamado a declarar a 12 testigos de la defensa, incluyendo al médico forense Hernando Lasso Díaz

Audiencia. La audiencia contra Héctor Vionel López, sargento de la Policía Nacional inició a las 10:55 de la mañana de este viernes. El caso se remonta a la noche del 19 de mayo de 2009, seis policías, entre ellos Héctor Vionel López, confundieron a los pescadores artesanales Dagoberto y Rigoberto Pérez Rivera, con narcotraficantes y los rellenaron de balas.

Según el abogado querellante, Víctor Orobio, los seis policías de forma irresponsable, hicieron ‘100 disparos con armas de guerra pensando que eran guerrilleros, pero resultó ser que eran humildes pescadores', destacó.

Dicha audiencia avanzó con el llamado a declarar a 12 testigos de la defensa, incluyendo al médico forense Hernando Lasso Díaz, quien practicó la autopsia y citó que el cuerpo de Dagoberto tenía cinco orificios producidos por balas, dos en la parte izquierda de la espalda, uno en el antebrazo izquierdo y dos en la cabeza, disparados a larga distancia.

‘Ahora nosotros le tenemos miedo a la policía, porque en vez de que ellos nos cuiden nos hacen daño, por eso espero que todos se condenen y pague lo que tienen que pagar. El día que los mataron yo los esperaba en la casa, estaba cocinando para ellos y me dolió, aún me duele saber que tantas balas cayeron sobre ellos, esto no es justo', reclamó Evidelia Rivera, madre de los hermanos de 16 y 18 años asesinados aquella fatídica noche.