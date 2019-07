Por infracción se enfurece el H. D. Roberto Ayala

sábado 27 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

‘Ningún diputado está por encima de la ley': Juan Carlos Araúz (CNA)

El conductor del diputado del circuito 8-5, de La Chorrera, Roberto Ayala, sobrepasó una línea de resaltos divisoria de los carriles que van hacia el Puente de Las Américas, y quiso evadir la fila de autos pero fue sorprendido por un policía de tránsito.

Suceso

Alexis Díaz conducía una camioneta sin placa, color blanco en compañía de su jefe, el diputado Roberto Ayala, alrededor de las 6:00 de la tarde de este jueves, en el tramo de la cinta costera 3 donde inicia la hilera de resaltos esféricos de color amarillo, con dirección al Oeste.

Ya metidos en tremendo tranque, según la Policía Nacional, Díaz se sale de la fila de autos, sobrepasó los resaltos para tomar los otros paños despejados que van hacia Amador, pero un agente del tránsito lo captó infraganti.

La unidad del tránsito le solicitó la licencia al conductor Díaz, indicándole la infracción que había cometido, detalla un informe de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOP) de la policía.

El honorable Ayala entró en acción y se identificó ante la unidad de tránsito como Diputado de la República, y replicó al agente de la policía que le pondría el caso al señor ministro de Seguridad, Rolando Mirones.

Posteriormente, Ayala y su chofer, Alexis Díaz, se dirigieron a las 9:50 de la noche a la sala de atención del cuartel de policía de El Chorrillo, y dejó saber lo sucedido ante el oficial de turno, explicando que ellos tenían prisa porque iban tarde a una reunión en el distrito de Arraiján.

Reacciones

El jurista y presidente del Colegio Nacional de Abogados, (CNA), Juan Carlos Araúz, afirmó que ‘la investidura de diputado está para el diputado y no cuenta para su chofer porque la ley no lo exime, por lo tanto, tiene que cumplir con la ley, y lo sucedido no es el mejor ejemplo para la sociedad'.

‘Ningún diputado puede argumentar que tiene razones para incumplir la Ley; si se quiere llegar a tiempo a una reunión se debe salir temprano, no hay otro camino', concluyó el letrado.

Este medio intentó conocer la versión del diputado Roberto Ayala, pero en la Asamblea Nacional se informó que no se encontraría en esa sede ayer.