Indignados por el traslado de ‘El Caníbal'

miércoles 22 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Bajo estrictas medidas de seguridad llevaron a ‘El Caníbal' al Centro Penitenciario en Colón

DECEPCIÓN

Juan De Dios Pino Cárdenas (alias) ‘El Caníbal', condenado por el crimen de Luz Michelle Orocú, fue traslado a la cárcel de Colón. El hecho causó el repudio de familiares de la difunta.

Cárdenas cumplió su sueño de regresar a su provincia natal, mientras que los parientes de Luz se encuentran molestos por esta acción.

‘El Caníbal' fue beneficiado con ese traslado luego que hiciera una solicitud en virtud de que sus familiares, quienes son de Colón, les era muy difícil visitarlos hasta la provincia de Chiriquí.

Carmen Serrano, madre de Luz, dijo que en ningún momento se le informó de esa medida.

‘Estoy muy molesta, ya me di cuenta que las leyes aquí no sirven, a mi no se me informó en ningún momento que iban a tomar esa decisión, ahora sí temo por mi vida y la de mi familia', dijo la señora.

Expresó que hay muchos privilegios para el asesino de su hija y las leyes los complacen.

‘El debía pagar su condena aquí en Chiriquí, aquí mató mi hija, el tenía que ser castigado y lo están beneficiando. Esa disposición la debieron de tomar en una audiencia con todas las partes, no han hecho justicia por el crimen de mi hija, estoy decepcionada de la justicia', acotó la madre de Luz.

Cárdenas fue condenado a 30 años por el crimen de Luz , a quien asesinó, tasajeó y cuyos restos calcinó detrás de la vivienda de su pareja sentimental.