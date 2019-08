Las huellas son de las zapatillas de Hidadi: gerente del hotel

jueves 8 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

en la habitación había cubetazos de cervezas vacías, sábanas y almohadas con sangre .

En el segundo día del juicio oral seguido a Hidadi Santos Saavedra por la muerte de Eduardo Calderón las revelaciones del gerente del hotel El Panamá anotaron un contundente triunfo para la fiscalía.

Segundo día

El presidente del tribunal de juicio, Vitervo Quintero Montenegro, en compañía de la juez relatora, Maritza Pinzón y la tercer juez Yarelis Ramos, ofreció la deferencia al jurado integrado por seis mujeres y dos hombres de acomodarse en su estrado a su derecha.

Seguidamente inició, no sin antes acreditar una nueva integrante de la defensa, la abogada Italia Polo, con la comparecencia de las pruebas y testigos por parte de la fiscalía, siendo la primera de ellas, una nota del hotel El Panamá donde se establecen las dos huéspedes de la habitación 48.

Según el informe admitido por el tribunal de juicio, en la citada habitación estaban dos señoras extranjeras que participaban de un evento religioso.

Testigo crucial

Juan Epifanio Cruz Vergara, gerente del hotel El Panamá, quien compareció como testigo de la fiscalía, reveló que el día 6 de julio de 2018 entró en su turno de 10:30 de la noche hasta las 6:00 de la mañana del día 7 de julio.

Vergara contestó al jurado de conciencia y al tribunal que en su turno alrededor de las 3:00 de la madrugada del día 7 de julio de 2018, la recepcionista Kimberly Hutson, le llamó por radio para informarle que al lado de las escaleras que están en el área de las cabañas había un cuerpo boca abajo en un charco de sangre. Al tiempo que llamaron insistentemente a dos ambulancias y a la policía.

El gerente agregó que al llegar a la escena en compañía del supervisor de seguridad, Edwin Bernal Trujillo, encontraron a Eduardo Calderón en la forma descrita por Kimberly, quien a su vez había recibido la alerta de un huésped de apellido Calderón pero que no tiene parentesco con el occiso.

Cruz puntualizó que en la escena había manchas de pisadas que iban desde la escena hasta la habitación 48, cuyas paredes y puerta estaban manchadas de sangre. Las huellas de pisadas terminaban en la habitación 47. Él le tomó fotos con su celular a las pisadas.

Al llegar la policía procedieron a llamar a las dos huéspedes de la habitación 48 para solicitarles permiso para entrar por el balcón de su cuarto a la habitación 47, la cual estaba trancada por dentro con un cerrojo. Se le permitió que Trujillo entrara al cuarto 47 y abrió la puerta para que ingresara la policía, el gerente y otro empleado.

Hidadi estaba tendido desnudo sobre la cama, solo con una toalla, las sábanas manchadas de sangre, el pantalón estaba en el piso y la llave de la habitación en una esquina.

Vergara observó unas zapatillas en un extremo del cuarto 47, las tomó para ver las suelas y efectivamente tenían sangre. Les tomó fotos con su celular y las cotejó con las huellas de las pisadas y comprendió que correspondían unas con otras perfectamente.

La policía, Cruz y Bernal les preguntaron a Hidadi qué le había pasado y este contestó que no sabía, que creía que lo habían asaltado. En ese momento Cruz vio laceraciones en la ceja derecha, en los puños y en las piernas de Hidadi.

Otras pruebas

Cuatro pruebas testimoniales, dos periciales, una documental fueron presentadas en la tarde de ayer ante el tribunal de juicio oral.

Entre estos el doctor Román Eduardo Bernal Welch, radiólogo médico, quien trabajó en una de las ambulancias que trasladó a Eduardo Calderón al hospital, ilustró a la sala y al jurado sobre el estado de confusión de este.

" Se observó restringido combativo (a la defensiva), estaba en estado de ebriedad y no permitía darle una buena atención médica porque la rechazaba", confirmó Bernal.

Jorge Sánchez Justavino, otro de los paramédicos que atendió a Calderón, respondió en su interrogatorio que al llegar a la escena observó al herido boca abajo en medio de un charco de sangre tirado en el piso, sangrando por los oídos y la nariz; además hablaba cosas que no se entendían bien".

Otro paramédico, Silverio Delgado Torres advirtió que Eduardo decía palabras obscenas y groseras contra personas: "Maricas, hijos de puta, me han traicionado, esto no se va a quedar así", dijo el testigo de la fiscalía.

Delgado agregó que " para mí él creía que nosotros éramos con quien él había peleado, él sangraba mucho por los oídos y su sangre se le empozaba ahí".

Hidadi estaba sobrio

También la fiscalía llamó como testigos a dos peritos de criminalística forense, la técnica en criminalística Janina Sánchez Rodríguez y César Rujano, ambos del Instuto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes participaron en las diligencias de pruebas periciales en la escena del hecho de sangre.

El subteniente Roberto Carlos Ramírez detalló que esa madrugada llegó a la habitación en compañía del gerente del hotel y del supervisor de seguridad del hotel y entrevistaron a Hidadi.

"Él estaba sobrio, no noté que estaba ebrio, le pregunté su nombre y me respondió bien, también dónde trabajaba y respondió que era ingeniero en una empresa. Le pregunté si conocía a Eduardo y me dijo que sí, que era su amigo. Le pregunté si sabía dónde estaba y me refirió que no sabía, fue entonces que le informé que estaba herido pero él se quedó tranquilo cuando se le dijo.