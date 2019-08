‘Homicidas de Miguel andan sueltos', dice Héctor Ávila

miércoles 7 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Leadimiro González C.

A 5 años del crimen no hay detenidos. Héctor Ávila , padrastro de la víctima, asegura que no descansará hasta que se haga justicia

Héctor Ávila golpea fuertemente la mesa del comedor de su casa cuando recuerda la forma tan cruel como mataron a su hijastro Miguel Ortega.

Ávila se siente impotente sobre todo al saber que a 5 años del crimen no hay nadie detenido y alguno de sus asesinos andan sueltos y muertos de risa.

El dirigente se levanta de la silla y me muestra una foto de Miguel. Allí Miguel aparece parado en la Cinta Costera con lentes oscuros, suéter amarillo y chaleco azul. Sonríe. En otra está sentado en la mesa del comedor de su apartamento, donde vivía con su pareja, un tipo apodado ‘Negro'.

‘Yo quiero justicia y que se reabra el caso', dice Ávila y vuelve a golpear la mesa de vidrio.

Crimen brutal

Miguel fue asesinado entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de julio de 2014 cuando se encontraba en su apartamento en el edificio Salomón II. Recién había cobrado la liquidación de la empresa Odebrecht, donde trabajó por dos años.

Esa noche un grupo de pandilleros, que Ávila asegura eran de ‘Calor Calor', celebraba el cumpleaños de alguien y se detuvieron entre la esquina del edificio Flamboyán Tulipán a fumar, chinguear, coger canyac y cocaína. Entre ellos estaba ‘Negro'.

En medio de esa celebración decidieron asesinar a Miguel.

Eran cerca de 10 sujetos y llegaron al edificio Salomón II como una jauría de perros hambrientos. Antes de ingresar al inmueble obligaron a una familia a apagar la cámara de vigilancia que tenía en la entrada del inmueble. No querían dejar ninguna huella. Y subieron al apartamento de Miguel.

‘Negro', como tenía la llave abrió la puerta. Los pandilleros entraron y sorprendieron a Miguel que dormía.

Se llevaron 6 mil dólares

Miguel, un hombre fuerte y robusto luchó por su vida, pero al final lo sometieron y envolvieron su cuello con una gruesa sábana y empezaron a halar cada uno por su lado como si trataran de ahorcarlo.

Uno de ellos tomó un cuchillo y comenzó a picar el rostro y la cabeza de Miguel.

-¿Dónde está el dinero?- le preguntaban.

Le picaron tanto la cabeza que a Miguel le dio un shock hemorrágico. Fue en ese momento que le clavaron el cuchillo en todo el centro de la garganta y lo mataron.

Lograron llevarse un anillo de oro de Miguel, 3 mil dólares de la liquidación y otro dinero que la víctima tenía guardada. En total se llevaron 6 mil dólares.

Justicia

-A mí me ha dolido más la muerte de Miguel que la de mis hijos por la forma tan vil como lo mataron- dice Héctor.

Héctor asegura que está acostumbrado al dolor físico y emocional.

Hace 13 años, en 2006, asesinaron de un balazo en la nuca a su hijo Héctor Antonio Ávila Witaker. Fue en la parrillada El Brillante, en Tocumen. Ávila dice que nunca supo quién mató a su hijo.

Después, el 7 de abril de 2014 su hija Elsia Avila Witaker perdió la vida durante una riña que sostuvo con otra mujer en Veracruz.

Fue precisamente él quien encontró el cadáver de su hijastro tendido en la cama con los brazos abiertos como Cristo.

-Ese día, mi señora, me dijo que no había visto bajar a Miguel y que su carro estaba estacionado. Le respondí que era raro y pensé que se había arrancado como siempre hacía los fines de semana. Subí con mi otra hija para verificar y cuando entramos, mi hija pegó el grito al cielo. Me asomé al cuarto y el muchacho estaba tirado en la cama con las sábanas amarradas- recuerda Ávila y se le humedecen los ojos.

Ese día, dice, sintió rabia y le dio ganas de buscar un arma de fuego y matarlos a todos.

Ávila asegura que la pandilla que mató a su hijastro fue ‘Calor Calor', ellos son los que siempre han dominado esa área de El Chorrillo.

-Bagdad no pudo haber venido a cometer ese homicidio, el Vietnam 23 tampoco, porque no se pueden acercar porque le dan bala. Fueron ellos: ‘Calor Calor', repite una y otra vez.

No hay detenidos

Aunque por ese homicidio hubo algunos señalados y confesaron ante las autoridades del Ministerio Público quienes eran los responsables, no hay detenidos.

Ávila acusa a la magistrada Maruquel Castroverde de no haber hecho nada ni leer el expediente.

-Maruquel declaró provisional el caso y no definitivo, no se agotó o se profundizó en las investigaciones- enfatiza el entrevistado.

Entre los que participaron en el crimen de Miguel, Ávila mencionó a un pandillero conocido como ‘Bobincho', asesinado a balazos cuando salía del edificio donde residía en San Francisco; también a un tal ‘San Pedro', acribillado en el sector de San Pedro cuando visitaba a la mamá.

‘San Pedro' había confesado ante las autoridades que ‘Bobincho' lo había mandado a vender los anillos robados de Miguel'.

Ávila sostiene que ‘Bobincho' mandó a matar a ‘San Pedro' para silenciarlo. Otro implicado es ‘Ñato Califa', preso por el crimen de un comerciante ocurrido en Santa Ana.

-A 5 años del crimen no se ha aprehendido a los otros involucrados, entre ellos a ‘Negro' que anda por allí y que traicionó a Miguel; un siervo y otro de calle 19 y ‘Juan Paulito', el autor material del crimen. Los otros involucrados son de Patio Sucio , Patio Limpio y La Tostada- dice Ávila.

No tiene miedo

Ávila sostiene que a sus 73 años no teme que esos asesinos atenten contra su vida por decir la verdad y exigir justicia.

-No tengo nada que perder, yo tengo 73 años, creo que he vivido suficiente, pero este crimen no puede quedar impune.

La que sufre es Mary Ortega, madre de Miguel. Ella se siente impotente. Todos los días, desde hace 5 años, sigue sufriendo y esperando que se haga justicia por la muerte de su único hijo varón.