La historia de Néstor, un ‘recogedor' de cádaveres

lunes 21 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

‘Cuando voy en la vía la gente ve el carro y se persigna'. Son 11 personas las que conducen las ‘lechuzas' del MP

EMPLEO DIFÍCIL

El trabajo de conductor de un vehículo fúnebre no es común; es una de las labores más difíciles que se realizan dentro y fuera del Ministerio Público .

Néstor García es uno de estos conductores. Y describe la tarea como un trabajo digno.

Labora en área metropolitana y cuenta con más de 12 años de experiencia. La mayoría de las personas desconoce en quién recae esta labor.

Resalta que los conductores de vehículos fúnebres están expuestos a diferentes situaciones de riesgo, ya sea en un área roja o en una zona de difícil acceso.

Los once conductores trabajan los 365 días del año las 24 horas del día, bajo el sol y la lluvia. En ocasiones sus turnos sobrepasan una jornada de trabajo regular debido a la complejidad del caso.

Inicios y retos

Néstor siente gran orgullo por lo que hace; expresa que gracias a esta ocupación sus tres hijos han estudiado en la universidad.

-¿En qué consiste tu trabajo?

-Bueno mi trabajo consiste en levantar los cuerpos de fallecidos (desde fetos, ancianos, baleados hasta ahorcados).

¿Cómo llegaste a ser conductor fúnebre?

-Trabajaba de forma independiente, no es lo mismo tener un salario fijo y tener Seguro Social. Mi familia lo tomó normal, como un trabajo cualquiera. Solo mi difunta madre se asustaba por mi trabajo. Cuando voy en la vía la gente ve el carro y se persigna.

¿Cuál es la experiencia más difícil que ha tenido que enfrentar realizando su trabajo?

-En una ocasión, en el sector de el relleno de Curundú, estaba cargando un cuerpo que fue acribillado de noche. El área estaba tensa, a los familiares y conocidos no les importaba la presencia de miembros de la Policía Nacional. Bajando una escalera, nos agredieron a mí y al ayudante. Nos pusimos a salvo, le solicitamos a Policía que nos ayudara. Yo entiendo el dolor de las personas, era un ser humano independientemente de cómo murió, pero yo cumplo con mi labor e intento hacer lo mejor en todos los casos.

-¿Ha tenido que atender a un familiar?

-En un turno recibí en el despacho una llamada de un caso de muerte de un adulto mayor en la policlínica de la Caja de Seguro Social de Betania; cuando llego al lugar me encuentro con mi primo, y este me comunicó que mi abuelo había fallecido de un infarto dentro de la clínica. Como era una muerte natural, solicité al fiscal de turno para que me autorizara a trasladar a mi abuelo en una carroza de una funeraria privada pagada por mi familia.

-¿Cómo ve la muerte?

-Todos vamos a morir, unos lo harán antes que otros, será por diferentes razones, pero todos lo haremos. La muerte natural de un anciano, que vivió 90 años, para mi es una muerte tranquila y sin dolor. Muchos jóvenes no llegan a vivir mucho. En cambio si es un caso de muerte por violencia o un accidente de tránsito o un suicidio es diferente, ya que esto causa dolor y gastos a su familia.

La juventud no toma conciencia de los consejos que brindan las autoridades, algunos siguen en la violencia y otros no toman las medidas necesarias para evitar los accidentes de tránsito.

-¿Cómo hace para que su trabajo no lo afecte en su vida familiar?

-Es algo mental, uno no se puede llevar el trabajo a la casa. Es parte del trabajo, uno se acostumbra. Para realizar este trabajo uno debe ser fuerte. Todos los conductores fúnebres estamos acostumbrados al trabajo que hacemos. Al principio si me afectó un poco, pero lo supere por mi bien, mi trabajo y el de mi familia.

Cada uno de los conductores de los vehículos fúnebres constantemente son evaluados de forma clínica, vacunados contra distintas enfermedades para prevenir alguna afectación o contagio, mientras realizan su trabajo. Sumado a los chequeos médicos, a los conductores fúnebres se les brinda ayuda psicología, recibiendo la orientación de los profesionales de la institución.

EXPERIENCIA

Los conductores fúnebres deben trabajar todos los días del año y en turnos rotativos.

12

Años de experiencia tiene el conductor más viejo de ejercer la labor en el Ministerio Público.