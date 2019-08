Hidadi buscó abogado el día del crimen de Eduardo

Hidadi Santos cuando llegaba al Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora. Pronto se determinará si es culpable o no de crimen

viernes 9 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Médico forense que habló como testigo en el juicio descartó que muerte de Eduardo fue accidental

En el tercer día de juicio oral del caso donde resultó muerto Eduardo Calderón Ramos, dentro del hotel El Panamá, los testimonios del médico forense que realizó la autopsia, de una especialista del hospital Santo Tomás y del hermano del occiso, acuñaron un rotundo triunfo a la fiscalía ante una defensa endeble.

La primer testigo de la fiscalía ayer fue la recamarera que limpió la habitación 47, Enilda Rodríguez, quien sostuvo que el 7 de julio de 2018, le informaron que podía limpiar esa habitación. Sus compañeros le comunicaron que en el citado cuarto había ocurrido una riña entre dos muchachos donde uno de ello fue herido y trasladado al hospital.

Rodríguez respondió al tribunal que horas después de haber entrado a su turno, a las 10:30 de la mañana del sábado, su supervisora, Berta Batista, le comunicó que el muchacho había muerto en el hospital.

Sangre en las sábanas

Rodríguez respondió al fiscal Emeldo Márquez, al jurado y al tribunal que en dicha habitación estaban hospedadas dos personas de sexo masculino: 'La puerta de la habitación 47 estaba abierta, en la cama habían manchas de sangre, en el lavamanos, en dos toallas, una chica y una grande y en dos fundas. Me puse guantes y coloqué esa lencería, en total 6 piezas, en una bolsa transparente y la llevé a un depósito', recordó la testigo.

Seguidamente le correspondió al doctor Edgar Lasso Díaz, como prueba pericial forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) de la Morgue Judicial, quien practicó la autopsia al cuerpo de Eduardo. Este contestó que preliminarmente se le hizo una evaluación externa al occiso y se le encontró un hematoma en la cabeza y el mentón, una escoriación en la muñeca izquierda y una esquimosis en el dedo gordo del pie.

La autopsia, que duró una hora y 10 minutos, realizada el 10 de julio de 2018, reveló en su informe que Calderón murió debido a un trauma cráneoencefálico producido por un objeto contundente que a su vez ocasionaron hemorragias intracraneales e intracerebrales.

De acuerdo con el es pecialista, este trauma produjo el rompimiento de extremo a extremo de uno de los huesos más duros del cuerpo humano, el cráneo.

Análisis

Lasso respondió a una pregunta de la defensa sobre si la citada lesión pudo ser ocasionada por una caída o por una precipitación y explicó que una caída es por ejemplo cuando vas caminando y pisas el cordón de tus zapatos y caes sobre el piso; mientras que una precipitación es cuando estás en una superficie más elevada que el piso y te precipitas, descartando en un 98 por ciento la precipitación, según su experiencia de 14 años como médico forense.

Además dijo a la defensa que el occiso tenía una acumulación de sangre en la parte subcutánea. Había sangre en los músculos internos del cuello y en los orificios naturales y salida de sangre por ambos oídos.

Agregó que el humor vítreo que fue analizado en un laboratorio, cuyo fluido puede conservarse aún en estado de descomposición, pudo comprobar un elevado grado de alcohol en el cuerpo del occiso al momento de su deceso.

La comparecencia de Ricardo Acevedo Cerrud, medio hermano de Eduardo, dejó perplejo a los presentes en la sala de juicio:

"Hidadi llamó a mi papá el domingo 8 de julio y le dijo ya tengo un abogado, yo estaba al lado de mi papá y le dije que le preguntara ¿debido a qué?, el que no la debe no la teme. Mi hermano y yo llamamos a Hidadi y nos dio tres versiones diferentes, una que les habían robado, otra que Eduardo había comprado unas cervezas artesanales y no las había pagado y la última que se habían peleado por una situación.

Finalmente la abogada Holanda Polo, preguntó a Ricardo si él se hablaba con Hidadi, respondió que si y quisiera preguntarle ¿qué pasó con mi hermano? Pero él nunca respondió el teléfono.

Usted sabe en qué andaba él esa noche, él toma en exceso y es agresivo cuando toma bebidas alcohólicas", dijo el testigo.