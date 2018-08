‘Por qué le hicieron esto a mi hijo, díganme algo'

viernes 31 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Ayer, familiares y amigos despidieron al desmembrado

SEPELIO

A las 10:00 de la mañana de ayer, se realizaron las honras fúnebres del joven Pablo Monroy Velásquez, de 22 años.

El pueblo de Ciénega Redonda de Capellanía, en el distrito de Natá, se convirtió en testigo silencioso al ver tanto dolor de una madre que suplicaba respuestas del por qué le arrebataron la vida a su hijo y de una forma tan cruel e inhumana.

Los gritos de dolor de Paulina Velásquez, madre de Pablo, inundaron la capilla San José, ante el féretro que guardaba los restos de su hijo.

El pasado sábado 25 de agosto, Pablo fue encontrado partido en múltiples pedazos, rociado con café, dentro de una vieja nevera blanca ubicada en la parte trasera de la residencia número 48 de la barriada Altos de Llano Bonito, en el corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce.

La madre, totalmente compungida y destrozada por el dolor, derramaba lágrimas con gritos de desesperación.

‘Por qué le hicieron esto a mi hijo, por favor, que alguien me explique, ¡que alguien me diga por qué, díganme algo! ¡por qué esa mujer acabó con la vida de mi hijo! Me lo quitó', eran los gritos repetidos de una madre que con mucho esfuerzo crió a sus hijos, siendo una mujer humilde y trabajadora.

El destino le llevó a uno de sus más preciados tesoros, uno de sus hijos. Toda mamá espera ser enterrada pos sus vástagos y no al revés.

Los familiares, amigos, vecinos y conocidos se sumaron al llanto sin entender qué fue lo que pasó.

La capilla San José estuvo abarrotada de personas de la localidad, quienes en medio del silencio escucharon la misa dirigida por el párroco de la iglesia de Natá, Esaú Estrada, quien durante el acto religioso pidió que Dios le dé fortaleza a esta familia para resistir la pérdida del joven y que los humanos busquen a Jesucristo para que sanen sus almas y corazones, que no sigan haciendo daño, para que busquen la paz y unidad que hace falta, la violencia no lleva a nada bueno.

Los lugareños de Ciénaga Redonda, recordaron a Pablo a quien vieron crecer, correr y retozar como cualquier chiquillo por el campo, sin pensar que a tan corta edad le truncarían su vida.

Mucha sorpresa se llevaron quienes aún dicen que no han podido asimilar la noticia, ya que les cuesta aceptar lo ocurrido, donde más allá del crimen se planeó desmembrarlo aún con vida.

Los cinco hermanos (tres varones y dos damas) lloraban junto a la madre, dándose fuerzas entre ellos para soportar tanta tristeza.

En tanto, un familiar señaló que el cuerpo de Pablo no estaba completo, ya que le hacía falta unas partes para completarlo, aunque no precisó cuáles.

Terminada la misa, el féretro fue trasladado por familiares y amigos cercanos al cementerio municipal de la comunidad para darle cristiana sepultura.

Los familiares piden a las autoridades que investiguen todo lo relacionado a este hecho, por qué lo hicieron, y si hay más involucrados, que sean juzgados y encarcelados.