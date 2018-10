Dos heridos deja una balacera en Colón

martes 30 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Entre los baleados se encuentra un ex consejal que se mantiene en estado delicado

VIOLENCIA

Dos hombres resultaron heridos durante una balacera protagonizada entre las calles 9 y 10 de la avenida El Frente, corregimiento de Barrio Sur, en el casco de Colón.

Al parecer, el hecho se produjo durante un asalto a un local, sin embargo, los agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) continúan las averiguaciones para establecer las causas reales del violento suceso.

Víctor Manuel Chiari, exconcejal de Isla Grande, distrito de Portobelo (1999 a 2004) y empresario colonense, es el más delicado de los dos heridos.

El recibió un rosón de bala en la cabeza y tiros en el hombro, pierna y abdomen.

Fue intervenido quirúrgicamente al poco tiempo de ingresar al complejo hospitalario Manuel Amador Guerrero, está estable y bajo observación médica, dijo su hijo, Beby Chiari.

Chiari añadió que la delincuencia está arrasando en Colón.

La otra víctima también es familiar de Chairi. Este recibió cuatro balazos en la espalda, sin embargo no lo operaron y las heridas fueron tratadas. Hasta el momen to no hay detenidos por este caso.