Hallaron muerto a ‘Dicky' en su casa en San Bernardino

martes 14 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

Fue la mano derecha del Presidente Endara y estaba desnudo

Ricardo ‘Dicky' Torres fue encontrado sin vida dentro de una casa ubicada en el Sector San Bernardino, calle los Fundadores, corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, en Arraiján.

El hallazgo se produjo por un trabajador de la casa a eso de las 4:00 de la tarde del lunes.

Se pudo conocer que Torres estaba tendido en la cama de su habitación, estaba desnudo y tenía los pies envueltos en sábanas.

Testigos comentaron que una persona que le realizaba trabajos de limpieza en la casa fue quien lo encontró e inmediatamente avisó a la policía.

Además, se informó que esta persona, días antes le había chateado a ‘Dicky' y este le respondió que estaba ocupado con unas visitas.

Ayer, al llegar a la vivienda para hacer la limpieza de la casa, el trabajador observó la puerta abierta y entró. Al ingresar vio el cuerpo sin vida del propietario.

Trabajó con Guillermo Endara

Se pudo conocer que aparentemente ‘Dicky', quien trabajaba como funcionario en la Asamblea Nacional de diputados, anteriormente le manejaba a la ex primera dama Ana Mae Díaz de Endara.

Según vecinos, ‘Dicky' fue fundador con el ex presidente Guillermo Endara Galimany del Partido Vanguardia Moral de la Patria.

‘Pensé que este momento jamás llegaría y hoy estoy aquí volviéndome loca porque partiste a este mundo, amigo mío, mi mejor persona, mi mejor guía, mi mejor consejero y la única persona que me hacía pasar de triste a feliz automáticamente, hoy solo me queda recordar cada detalle, cada cosa de ti, cada enojo, cada discusión y cada cuento. No sé cómo describir este dolor tan grande que siento yo. Saber que ya no estarás en mi oficina, no sentiré tu hola good morning darling. Ni los chistes a diario, quedo sin palabras para expresar tantas cosas', posteó en facebook una de sus amigas.

Autoridades policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer la muerte de Torres.