Gringa apareció viva a orillas del río Caldera

martes 5 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Estaba semidesnuda y presentaba varios golpes en su cuerpo

RESCATE

Miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta encontraron con vida a la ciudadana norteamericana Lee An Osbun, de 72 años de edad, quien se mantenía desaparecida desde el pasado 1 de junio en Boquete, provincia de Chiriquí.

Pasadas las 12:00 mediodía de ayer, el personal de la Fuerza de Tarea Conjunta y el Ministerio Público, ubicaron a la extranjera semidesnuda, con algunos golpes en su anatomía.

Lee An estaba sentada sobre una roca al borde de un precipicio de al menos 10 metros de profundidad a orillas del río Caldera, en el sector de Los Naranjos en Boquete.

La dama estaba completamente desorientada, indicaron las autoridades.

Los rescatistas de la FTC debieron realizar varias maniobras para lograr extraer de forma segura, a la extranjera del precipicio.

Luego fue trasladada en la ambulancia al cuarto de urgencias de un hospital privado en la ciudad de David.

Posteriormente, será trasladada al Instituto de Medicinal Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y luego se le receptará una entrevista para conocer que le sucedió.

Denuncia

El 1 de junio Lee An estuvo en el restaurante Mike's Global Grill y se retiró a su residencia.

Al día siguiente sus amistades comenzaron a buscarla y al no saber de su paradero decidieron colocar la denuncia de su desaparición.

Heidi Rehn, actual dueña del restaurante Mike's Global Grill, fue quien se presentó ante la Policía Nacional e inmediatamente la Fiscal Giselle Acosta inició las investigaciones.

La extranjera Heidi Rehn había ofrecido una recompensa de $500 dólares para quien diera información fidedigna que los llevara a dar c on el paradero de Lee An Osbun.

Aye, en la mañana, la Fiscal Acosta realizó una inspección en conjunto con Criminalística del IMELCF en busca de indicios y no fue hasta pasado el mediodía de ayer que fue encontrada.

