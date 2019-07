Familiares de Ricardo no han recibido ayuda de MiBus

martes 23 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Samuel indicó que la familia de su hermano espera que la fiscalía de Homicidios termine la investigación del accidente,

Samuel Romero Benalcázar, hermano de Ricardo Antonio Romero Benalcázar, quien falleció atropellado por un bus, denunció a El Siglo que la empresa MiBus, propietaria de la unidad de transporte, no se ha hecho cargo de la responsabilidad.

‘Mi hermano era el único sustento en su hogar, integrado por su esposa, su hijo, su madre y una hermana con discapacidad, no han recibido ningún tipo de ayuda por parte de la empresa, y todos ellos dependían de él', aseguró Samuel.

El hijo menor de 6 años sufrió golpes en la cabeza, desprendimiento de uñas, frente y labios. Después de estar varios días hospitalizado ya se encuentra en su casa, pero aún está incapacitado porque el cirujano no le ha dado de alta.

El denunciante aseguró que un personal de la empresa MiBus, solo llamó una vez a la esposa del difunto para preguntar por la condición del niño y también fueron a su casa para ofrecerle un cheque por dos mil dólares (2,000), pero luego de una asesoría legal prefirieron no aceptarlo.

‘Los hermanos de Ricardo Antonio le recomendamos que no firmara nada porque no sabemos si había alguna renuncia a algún derecho o para finiquitar con alguna futura demanda, y ya eso está en manos de la Fiscalía de Homicidios. Además esa empresa tiene varias demandas y no han pagado a nadie', reveló el entrevistado.

Samuel indicó que la familia de su hermano espera que la fiscalía de Homicidios termine la investigación del accidente, para tomar una decisión en cuanto a una posible demanda por lo civil contra MiBus.

Una cámara de vigilancia del Municipio registró el momento del accidente, pero la entrega de dicho video a la fiscalía toma entre 3 semanas y un mes, aseguró Samuel.

Además, hay una testigo del accidente quien reveló a los familiares que el conductor del Metrobús, Jorge Lunge Bernal, luego del atropello se bajó de la unidad furioso y con intención de ‘pegarle' o agredir a la víctima, que en ese momento se incorporaba y luego se desvaneció al suelo.

Ricardo Antonio salió acompañado de su hijo de 6 años, José Ricardo, de su apartamento en uno de los edificios ubicados en calle 23, El Chorrillo. Iba a botar la basura cuando el Metrobús, conducido por Lunge Bernal, los atropelló a ambos.

Romero cuando vio el Metrobús empujó a su hijo hacia afuera y recibió él solo el impacto del transporte destruyéndole órganos internos.

Por su parte, Mariela Núñez, viuda de la víctima, informó que el niño sufrió de varias lesiones que tienen que darle tratamiento en una clínica privada, además de un intenso tratamiento psicológico y psiquiátrico.

‘El cirujano no le ha dado de alta, está incapacitado hasta el día 2 de agosto cuando tiene cita con él y, por ende, no está yendo a la escuela, además, tengo que gastar en taxi ida y vuelta para llevarlo a la clínica', aseguró.

Por su parte, la empresa respondió que: ‘al registrarse este lamentable hecho, personal de MiBus inmediatamente se contactó con un familiar de los involucrados, la madre del menor, poniéndonos a disposición y facilitando los contactos de los encargados de la empresa, para brindar apoyo a los afectados y sus familias.

En cuanto al protocolo a seguir en casos de accidentes con fallecidos, MiBus se pone a disposición para cubrir inmediatamente los gastos funerarios y otros daños causados a través del seguro.

Una fuente de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional(DNOT) dijo que ‘una de las posibles causas que se investigan es el exceso de velocidad y la distracción en el manejo'. En el sitio la velocidad permitida es de 30 kilómetros por hora.

Reglamento

LEY. El Reglamento de Tránsito establece en su Artículo 65 que ‘todos los vehículos destinados al transporte colectivo, colegial y de turismo deben estar equipados con gobernadores de velocidad. Deberán tener una ventanilla para su fácil verificación.