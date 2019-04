Familiares no quieren que el horrendo asesinato de Nurys quede impune

viernes 12 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Leadimiro González C.

El 17 de junio será la próxima audiencia.La primera no prosperó por falta de pruebas. Su madre la sigue esperando, piensa que está viva

Es viernes por la tarde. Una brisa fría sopla en Boquete. Bertalicia Quirós está sentada a mi lado. Bertalicia es la hermana de Nurys Esther Castrellón, asesinada el 1 de julio de 2018, cuando iba a su trabajo en el restaurante El Sabrosito, donde se ganaba la vida como cocinera.

Sus compañeros se quedaron esperándola. Nunca llegó con su sonrisa y con su amabilidad. Un hombre la atacó en el camino, le robó, la violó y la mató.

Una semana después del hecho las mujeres de Boquete tomaron cursos de karate para defenderse de cualquier agresión sexual y hasta hubo marcha por las calles de Boquete condenando el crimen.

Una cruz

En el lugar donde ocurrió el homicidio ahora se levanta una cruz blanca. Es una especie de monumento que recuerda que allí mataron a Nurys.

La cruz está situada bajo un árbol de mango, detrás de una cerca de alambre. A unos 50 metros susurra entre las piedras las aguas del río Caldera y sobre el cuelga un puente, el mismo que Nurys cruzó por 5 años para ir a su trabajo.

El lugar es conocido como el zarzo y es solitario. Hay pocas casas alrededor. La más cerca está situada a unos 100 metros donde ocurrió el crimen. Cada vez que los moradores del lugar pasan a pie o a caballo frente a la cruz, recuerdan a Nurys.

La que más la recuerda todos los días al pasar por ese camino para ir a su trabajo es Bertalicia. Se detiene un momento y llora. Llora porque no puede entender cómo un hombre pudo hacerle eso a su hermana y espera pacientemente justicia.

‘Cada vez que paso por allí siento un dolor profundo y recuerdo el hecho como si acabara de pasar, es duro, muy duro', dice Bertalicia y se le humedecen los ojos.

La última vez que Bertalicia vio a su hermana fue la noche del sábado, unas horas antes de que la asesinaran. Esa noche ella llegó a casa de Nurys. Estaba acostada.

‘Ya llegué', le dijo. ‘Allí está la comida, come', le respondió Nurys. Después se levantó, se comió un guineo, se tomó un vaso de agua y se puso a conversar con Bertalicia. ‘Fue la última vez que la vi sonreír', recuerda Bertalicia.

Dolor profundo

Al día siguiente, cerca de las 7:00 de la mañana del domingo su sobrina la despertó. Le dijo que habían llamado del trabajo de Nurys y le habían dicho que no había llegado. Fueron a la casa de su hermana pensando que se había quedado dormida, tocaron la puerta, nadie respondió. Bajó corriendo la loma para investigar qué le había ocurrido y cuando llegó al zarzo vio policías. Presintió lo peor.

Lo peor fue enterarse que el cuerpo que yacía tirado era la de su hermana Nurys. ‘Para todos fue un dolor muy profundo, porque era una persona muy querida por el pueblo', comenta Bertalicia.

Los que la conocieron la recuerdan como una mujer tranquila, alegre, que no se metía con nadie. ‘Yo la vi una semana antes de que la mataran. Siempre me compraba tomate, le gustaba mucho el tomate. Ese día me preguntó para cuando estaban', dice una de sus vecinas mientras sigue a su marido y sus dos hijos que van en caballo por el zarzo.

Un detenido

Por el crimen de Nurys hay un detenido. El pasado 1 de abril fue llevado a audiencia, pero el juicio no prosperó por unas pruebas. El próximo 17 de junio Bertalicia espera que lleguen las pruebas. No quiere que el crimen de su hermana quede impune, quiere justicia y que a la persona que la asesinó le caiga todo el peso de la ley. Ella confiesa que cuando vio al presunto asesino de su hermana en la audiencia sintió rabia e impotencia.

Su madre la espera

La que todos los días pregunta por Nurys es su pequeña nieta. Ella juega mientras hablo con Bertalicia.

La única que la sigue esperando es su madre, quien vive en Puerto Armuelles. La anciana piensa que Nurys está viva y se pregunta por qué no ha ido a verla.

‘Ella no merecía morir de esa manera', dice Bertalicia, y sus lágrimas se mezclan con la brisa fría que sopla en Boquete.

Ministerio Público espera resultados de ADN de la víctima para cotejarlo con el del detenido.