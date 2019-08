Familiares de joven asesinado piden justicia

jueves 15 de agosto de 2019 - 12:01 a.m.

Seguimiento. Familiares y amigos de Carlos Alberto Batista Urriola, 29 años, quien fue encontrado ejecutado y degollado en un camino rural en Mata de Limón, de la barriada San José del corregimiento de Las Lomas en el distrito de David, protestaron ayer exigiendo justicia a las autoridades.

Los parientes aseguraron que Carlos fue asesinado por una situación pasional y solicitaron a la policía capturar a los asesinos.

‘Pido justicia por la muerte de mi hijo, no hay nadie detenido por el asesinato de mi hijo', dijo entre lágrimas Noris Urriola, madre de Carlos.

‘Solo les digo que capturen y castiguen a los responsables. Ese crimen fue pasional, mi hijo me dijo que lo querían matar por culpa de una mujer, aquí vino una vez y lo macheteóy le disparó", añadió Noris.

‘Aquí sólo hay un cuartel y un vehículo para todo un corregimiento catalogado como zona roja, hay varios crímenes sin resolver y queremos que se resuelva este crimen ",dijo Agustina Batista.

"Tenemos temor que este crimen quede impune, esto no fue ajuste de cuentas como se ha dicho. Si no saben hacer su trabajo entonces dénle oportunidad a los que se graduaron en las universidades, no digan que es ajuste de cuentas para salir del apuro y cerrar el caso, investiguen", añadió Dario Batista, familiar. Carlos Batista fue asesinado de dos balazos en la cabeza y uno en el abdomen.

También, según las autoridades, presentaba heridas con arma blanca en el cuello, por lo que estaba degollado.