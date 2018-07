Expresidiario solo pide oportunidad de trabajo

lunes 23 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Asegura que las empresas le cierran las puertas a los que han salido de la cárcel.

CALVARIO

Román González Ruiz lleva gorra anaranjada y suéter azul de rayas. Tiene 37 años y no encuentra trabajo. Desde que salió de la cárcel, en 2016, no consigue empleo, la sociedad le ha cerrado las puertas. Ha ido a tocar a varios comercios y se encuentra con la misma situación: el rechazo, el estigma por haber estado en prisión.

A Román se le aguan los ojos cuando piensa que tiene dos hijos pequeños que mantener, quienes como todos los niños, piden cosas y él se encuentra en la triste situación que no tiene ni un real en los bolsillos para satisfacer sus necesidades.

Lo poco que gana como ‘bien cuidado' por los alrededores del hospital Santo Tomás apenas alcanza para la comida.

El expresidiario confiesa que se le ha hecho difícil conseguir un empleo por el récord policivo, que no se lo borrarán dentro de 10 años.

‘Yo no he tenido trabajo formal desde que salí', comenta, sentado un mediodía de julio en una de las bancas de Parque Porras. A su lado está sentada su esposa, quien le ha dado apoyo en estos momentos difíciles.

‘Yo solamente pido una oportunidad, una vacante. Soy ebanista de profesión, sé hacer muebles', dice con melancolía.

Román reconoce que perdió doce años de su vida tras las rejas. La primera vez que pisó una prisión fue a los 13 años.

Soñaba, como todo adolescente, con manejar un auto. Así que un día hurtó un vehículo, lo agarraron y el dueño lo acusó. Terminó dos años en el centro de menores en Tocumen.

Después salió libre y trabajó un tiempo en la calle, hasta que un día se enfrascó con un vecino por un lío de lotes y lo golpeó con un palo en la cabeza y nuevamente regresó a la cárcel.

‘Yo estaba defendiendo a mi familia', alega.

En 2012 Román fue detenido por posesión ilícita de arma de fuego y fue condenado. Esta vez, tras las rejas aprendió jardinería, abonar la tierra y hasta conoció a Marco Manjarrez, el que mató al padre Jorge Altafulla , quien le aconsejó que leyera la constitución de la República para que pudiera defender sus derechos y así lo hizo.

‘Me fui reeducando, leí libros. Gracias a eso pude entrar a un programa de resocialización', confiesa.

Dice que su vida no ha sido nada fácil. De niño tenía que trabajar para mantener a sus dos hermanos menores. Vendía limones, cocos, limpiaba lotes, cargaba tanques de gas.

‘Hacía todo eso par que a mis hermanos no les faltara nada', dice.

Un día se cansó porque sus padres no dejaban de tener hijos y se fue de la casa. Vivió en las calles. Allí fue presa fácil de unos pandilleros y comenzó a vender drogas para sobrevivir.

Román asegura que la sociedad es muy dura con las personas que salen de la cárcel y muchos al obtener la libertad, no consiguen empleo.

‘Los rechazan y no debe ser así', dice Román que ha encontrado consuelo en su cónyuge que se gana la vida pintando uñas en la central.

‘Yo solo pido una oportunidad (llora). Yo tengo familia, tengo dos niños que dependen de mi y yo nos los puedo ayudar, me es difícil. Yo no pido plata, yo no quiero que nadie me regale nada, solo pido una oportunidad de trabajo', comenta.

Asegura que ha cambiado y no quiere volver a ser parte de los muertos vivientes, como llaman a los reos en la cárceles.

TRISTE

