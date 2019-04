Esperó más de un año para ver la cara del asesino de su hija

miércoles 3 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Leadimiro González C.

En audiencia el lunes le imputaron cargos por homicidio agravado a Eduardo Bonilla, por el crimen de Guadalupe

La tarde del lunes José Pérez vio por primera vez el rostro del hombre que acabó con la vida de su hija Guadalupe del Carmen Pérez..

Lo vio entrar en la sala de audiencia esposado, lo vio sentarse y responder a las preguntas del juez de Garantías.

Era de contextura delgada, trigueño, tenía el cabello corto con una cola de caballo. Sus brazos y piernas estaban tatuados.

Dijo que vivía en San Miguelito y que antes de ser arrestado se ganaba la vida como barbero.

En ese momento, José le clavó la mirada, se sintió impotente y tuvo el deseo de acercarse al acusado y preguntarle por qué había asesinado a su hija, qué lo había motivado a hacer eso. Pero se contuvo, había esperado un año y siete m ese s para que se hiciera justicia.

Guadalupe fue ba leada la tarde del 23 de octubre de 2018 por dos delincuentes cuando se encontraba vendiendo tarjetas y chip de celular con una compañera en el panel de una empresa en el sector 3-5 , en Torrijos-Carter, San Miguelito.

Trataron de asaltarla y una de las balas le dio en la parte trasera de la cabeza. Agonizó en el hospital Santo Tomás, donde murió el 28 de octubre.

Dos detenidos

Tras el crimen fue aprehendido un menor de edad y Eduardo Bonilla de 19 años, quien permanecía detenido hace un año por posesión ilegal de arma de fuego, pero no por la muerte de Guadalupe.

Ayer, durante la audiencia, se presentaron nuevos elementos, entre ellos que el arma que se le decomisó a Bonilla es combatible con la bala que acabó con la vida de Guadalupe.

El juez de Garantías, al examinar las pruebas que fueron contundentes, ordenó la detención de Bonilla y se le imputó cargos de homicidio a gravado.

‘Siento un poco de alivio, estaba un poco desesperado y decepcionado por el avance de las investigaciones y no veía adelanto, aunque eso ya no me va a devolver la vida de mi hija', dijo José.

El crimen destruyó la vida de la familia Pérez, tanto que a un año y siete meses del crimen, no se ha respuesto del dolor.

‘Mi esposa está bajo tratamiento psiquiátrico, no se ha recuperado de la muerte de Guadalupe', comentó José.