Escaparon de la candela, sospecha que su ex la quiere ver muerta

martes 13 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

La mujer aterrada comentó que ella sospecha que eso fue un atentado en su contra.

Edilma Castillo y su hija, de 7 años, casi pierden la vida quemadas, luego de que desconocidos incendiaran las cortinas de una de las habitaciones de la residencia que alquila, en la comunidad de Salitral de Santa Cruz, en el distrito de Renacimiento, en la provincia de Chiriquí.

La mujer aterrada comentó que ella sospecha que eso fue un atentado en su contra, supuestamente realizado por su expareja, a quien hace meses denunció, quien no respeta las boletas de protección que le han impuesto.

‘Me desperté casi asfixiada por el humo, cuando abrí los ojos vi una llamarada de candela, agarré a mi hija y le dije corre mami que la casa se está quemando y salimos huyendo', señaló la señora Castillo.

‘Él dijo que si no era para él, no era para más nadie, eso es una amenaza, pido a las autoridades que investiguen qué pasó, porque no sé si un día amanezca muerta', añadió Edilma.

Amílcar Córdoba, actual pareja de la mujer afectada, dijo que el cuarto donde ocurrió el hecho no tiene ni luz para decir que fue un corto y todo indica que el fuego inició en las cortinas. El hecho ocurrió el pasado domingo y ayer lunes la oficina de seguridad del cuerpo de bomberos, realizó una inspección.