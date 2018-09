Diputado Lázarus y familia de menor atropellada llegan a un acuerdo económico

Con este acuerdo se suspende el proceso en contra del parlamentario, por el que la magistrada Ángela Russo pedía 78 meses (seis años y medio) de cárcel

El diputado de Colón, Mario Lázarus se libró de un proceso en su contra y de pisar la cárcel luego de lograr un acuerdo de resarcimiento económico con la familia de la menor que atropelló. Delito por el cual la magistrada Ángela Russo pidió que se le diera 78 meses de cárcel.

Esta decisión de las partes fue avalada por el magistrado, y juez de garantías, Harry Díaz.

Díaz accedió a la suspensión del proceso por tres años, debido a que todas las partes están de acuerdo con las condiciones. Además, de levantar las medidas cautelares de reporte periódico al diputado de la Asamblea Nacional.

En la audiencia celebrada este miércoles, la defensa del diputado solicitó un receso, mismo que fue aprobado por el magistrado de garantías para evaluar algunas condiciones propuestas. Entre ellas, no conducir vehículos por 3 años, prestar trabajo voluntario no remunerado, en centro médico, someterse a tratamiento psicológico, entre otras más.

Díaz le prohibió al diputado de la Asamblea Nacional, tener contacto con los padres de la víctima, así como con los testigos del proceso. También se le prohibió manejar cualquier vehículo a motor por tres años y no cambiar de residencia por tres años.

Las otras condiciones solicitadas fueron desestimadas.

"Es decir, no tendrá que ir a tratamientos siquiátricos ni realizar trabajo voluntario no remunerado, pues el diputado tiene 25 años sin ejercer la medicina. De no cumplir las condiciones, la suspensión del proceso será revocada", informó el Ógano Judicial.

